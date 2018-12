L'allenatore portoghese tra i favoriti per l'eventuale successione del tecnico della Roma. Una sua foto postata su Instagram però scatena il putiferio tra i tifosi giallorossi.

un'ora fa di Marco Ercole

In un periodo molto traballante e instabile per la panchina di Serie A di Eusebio Di Francesco, l'uomo che più di ogni altro è stato indicato come probabile suo successore in caso di esonero è Paulo Sousa. L'allenatore portoghese gode della stima della dirigenza giallorossa, considerato come il potenziale "uomo giusto" per risollevare le sorti di una squadra che ha dovuto abbandonare con troppo anticipo le velleità di lottare per lo scudetto.

Attualmente la Roma sarebbe infatti anche fuori dall'Europa, in virtù del suo decimo posto in classifica di Serie A.

E anche se le distanze per rientrare nelle prime quattro posizioni non sono così insormontabili, la delusione per questa attuale situazione è evidente sia nella piazza che nei commenti non certo entusiastici da parte del presidente Pallotta. Ecco perché il nome di Paulo Sousa continua a girare insistentemente dalle parti di Trigoria.

Serie A, Paulo Sousa "sbaglia" foto

E anche lo stesso portoghese non ha fatto nulla per nascondere il suo interesse al riguardo, visto che ieri ha fatto sapere di essere molto attento alla gara all'Allianz Stadium per osservare da vicino la partita. Peccato però che, almeno per i tifosi della Roma, lo abbia fatto nel modo sbagliato.

Il suo post su Instagram in cui ha rivelato di guardare la partita tra Juventus e Roma, infatti, è stata accompagnata da una foto di lui in maglia bianconera che affronta i giallorossi (nello specifico Giuseppe Giannini) ai tempi in cui era calciatore.

Inutile dire che la scelta non sia piaciuta particolarmente ai romanisti, che hanno iniziato a etichettarlo come "gufo" e "bianconero" (questi i pochi commenti riportabili), invitandolo a guardare altrove. No, la scelta strategica di Paulo Sousa per tornare in Serie A non è stata proprio apprezzata da chi in teoria lo potrebbe accogliere in futuro.