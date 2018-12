Massa dirige bene, al limite ma corrette le decisioni che invalidano due gol bianconeri. Manca un rosso a Nzonzi nella ripresa. Regolare la rete di Mandzukic.

un'ora fa di MarcoValerio Bava

La Juventus batte la Roma nel posticipo della 17a giornata di Serie A e consolida il primo posto in classifica, ancora a +8 sul Napoli di Ancelotti. La squadra di Allegri gioca un ottimo primo tempo, crea diverse occasioni e passa con il solito Mario Mandzukic ormai sempre più bomber delle grandi occasioni. Nella ripresa la Roma esce dal guscio, gioca con più personalità, ma sono pochi i pericoli portati alla porta difesa dall'ex Szczesny.

Il successo porta la Juve a laurearsi campione d'inverno a quota 49 in classifica, mai nessuno aveva fatto tanti punti in questa fase del campionato di Serie A. Vecchia Signora da record, ma qualche segnale positivo lo può raccogliere anche la squadra di Di Francesco che nella ripresa si è mossa con più disinvoltura in campo, dimostrando qualche passo aventi rispetto alle ultime uscite.

La partita è stata tirata, tesa, soprattutto nel secondo tempo. Tanti gli episodi che hanno impegnato l'arbitro Massa di Imperia che nel complesso, però, porta a casa una prova sufficiente, anche se le discussioni su alcune situazioni di gioco sono tante. Fanno parlare soprattutto i due gol annullati a Chiellini e Douglas Costa nella ripresa. Soprattutto quello del brasiliano, arrivato al 91' e invalidato dopo il richiamo di Giacomelli al var e l'on field rewiev di Massa.

Getty Images

Serie A, Juventus-Roma: gli episodi da moviola

Partiamo dal gol annullato a Giorgio Chiellini. La Juventus batte un corner al 69', Fazio alza un campanile insidioso che spiove nell'area piccola. Bonucci è nei pressi di Olsen allarga un po' il braccio e tocca l'avversario in uscita più per proteggersi che per commettere fallo, mentre Chiellini salta con il portiere svedese che smanaccia male e s'infila il pallone nella propria porta. Massa annulla. Decisione corretta: seppur lieve un contatto c'è con entrambi i difensori juventini e il portiere viene ostacolato nell'uscita.

Veramente sostenete che Chiellini non salti addosso ad Olsen alzando con il gomito alto? Leggo il regolamento, vedo l'azione e concordo con il fallo pic.twitter.com/IVT6hoLdSI — silvio meconi (@silmerio) December 23, 2018

Al 91' Ronaldo scappa sulla destra, mette al centro per Douglas Costa che anticipa Manolas e segna. Massa inizialmente dà il via libera, poi viene richiamato all'on field rewiev dal var Giacomelli. L'azione della Juventus era partita da un errore a centrocampo di Zaniolo che aveva servito De Sciglio e fatto ripartire gli avversari. Il giovane centrocampista, rivedendo l'azione, viene toccato sul tallone da Matuidi, ma poi fa altri due passi, sbaglia il passaggio e cade. Insomma il tocco del francese non sembra così destabilizzante per Zaniolo. Decisione molto al limite, soprattutto al limite è il consulto del var. Ma nel complesso non si può parlare di errore dell'arbitro di Serie A.

La Juventus reclama al 50' per un fallo di Nzonzi, già ammonito, su Dybala lanciato verso l'area di rigore romanista, Massa concede il vantaggio e poi non estrae il secondo giallo. Un provvedimento che poteva essere preso perché il fallo è tattico e inficia un'azione pericolosa. Regolare il contatto Mandzukic-Santon sul gol della Juventus. Non c'è spinta del croato. Contatto Manolas-Ronaldo al 63', il difensore entra con una spallata vigorosa sul portoghese che tocca la palla col braccio: Massa fischia fallo di mano. Poteva lasciar proseguire l'azione e non fischiare nulla.