Serie A, parla la madre di Davide Astori

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, parla la mamma del capitano della Fiorentina scomparso oltre 8 mesi fa, in quel maledetto 4 marzo 2018.

Sono passati oltre 8 mesi da quel maledetto 4 marzo 2018. La Serie A si è fermata, l'intero mondo del calcio si è fermato. La notizia della morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina, aveva lasciato sotto shock chiunque. Si stava preparando per affrontare la partita con l'Udinese, era andato nella sua stanza dopo aver passato la sera in quella dell'amico Sportiello. Quando la mattina tutti i compagni si sono ritrovati per la colazione, però, lui non è arrivato.

Davide Astori ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti gli appassionati della Serie A, del calcio e dello sport in generale. Ma ovviamente ancora più grande è quello con il quale si sono dovuti confrontare i suoi parenti, la sua famiglia. Sua mamma Anna, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, è tornata su quella maledetta mattina:

Io e mio marito dovevamo andare alla messa e poi a votare, che c’erano le elezioni. Io però mi sveglio e ho le braccia come paralizzate, fredde, il corpo vuoto, una sensazione che non avevo mai provato in vita mia. Non sapevo nulla, ma sapevo già tutto.

Una madre certe cose le sente prima. La notizia gli è arrivata solamente dopo, quando ha iniziato a circolare un po' ovunque e sono cominciate a essere prese le varie misure, come lo stop della Serie A. Oggi, 8 mesi dopo, continua a esserci un po' di incertezza riguardo quella tragedia.

Gli avvisi di garanzia inviati a due medici di Cagliari e Firenze per omicidio colposo non hanno fatto altro che scavare ancora di più all'interno di quella ferita aperta, ma la signora Anna non è alla ricerca di colpevoli. Solo di una spiegazione.

Io voglio un perché, non voglio un colpevole, perché sono sicura che un colpevole non esiste. Quello che è successo è stata una disgrazia, una fatalità, io lo so, nessuno lo ha voluto, ma voglio allo stesso tempo che non succeda mai più, voglio che nessuna madre mai più debba provare quello che ho provato io. In Italia sono bravissimi nei controlli medici sugli atleti, ma devono diventare ancora più bravi, ancora più sicuri. Voglio che il sacrificio del mio Davide non sia stato inutile.

Ce lo auguriamo tutti.