La decisione è stata presa in seguito all'ennesimo ritardo agli allenamenti da parte del giocatore, che non si è presentato puntuale nemmeno alla seduta di oggi, quella immediatamente successiva al pareggio con il Chievo.

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale dell'Inter, il club nerazzurro ha sospeso momentaneamente Nainggolan . Il belga non potrà dunque partecipare alla partita di Serie A con il Napoli in programma nel boxing day.

