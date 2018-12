Secondo Sportmediaset l'ex attaccante del Sunderland sarebbe entrato nel mirino dello Shenzhen, squadra che milita nel campionato cinese. Per Borini sarebbe già pronto un ricco ingaggio e il giocatore sa di non essere ai piani alti delle gerarchie di Gattuso. Il Milan chiede per lui circa 15 milioni di euro e se lo Shenzhen decidesse di accettare la richiesta, il club rossonero troverebbe un tesoretto da spendere sul calciomercato già nella sessione invernale.

Il momento del Milan è decisamente difficile, con l'addio all'Europa League e il sorpasso della Lazio che ha raggiunto il quarto posto in classifica. Tutto lascia pensare che per la squadra rossonera ci sia bisogno di intervenire sul calciomercato a gennaio.

