Dopo la vittoria per 4-1 contro l'Al Ain nella finale del Mondiale per club, quattro giocatori dei Blancos non hanno partecipato al giro di campo per ringraziare i tifosi.

8 ore fa

Il Real Madrid sale ancora sul tetto del mondo. Per la terza volta consecutiva, per la quarta nelle ultime cinque edizioni del Mondiale per club, per la settima considerando anche le coppe intercontinentali conquistate nel 1960, 1998 e 2002.

Nella finale giocata contro gli emiratini dell'Al Ain allo Zayed Sports City Stadium di Abu Dhabi, la squadra di Solari si è imposta 4-1 grazie ai gol di Modric, Llorente, Sergio Ramos e all'autorete di Nader (di Shiotani il gol della bandiera per l'Al Ain). Durante i festeggiamenti andati in scena nel post-partita, c'è chi però è rimasto in disparte e non ha partecipato al giro di campo per ringraziare i tifosi.

Si tratta di Keylor Navas, Casilla, Carvajal e Isco. Quest'ultimo in particolare vive ormai da separato in casa e per lui si stanno muovendo Manchester City e Juventus. Anche i compagni sono consapevoli del difficile momento che sta attraversando lo spagnolo, tanto che Sergio Ramos gli ha dedicato il gol del momentaneo 3-0 (Isco alla fine non ha giocato nemmeno un minuto).