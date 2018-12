La Juventus sconfigge anche la Roma e continua la sua marcia in campionato. Il Real Madrid batte l'Al-Ain e vince il suo terzo mondiale per club consecutivo.

Daniele Minuti

Il sabato che ci siamo lasciati alle spalle è stato ricchissimo di avvenimenti che popolano le prime pagine dei giornali presenti nella rassegna stampa sportiva di oggi. Si è giocato l'intero programma della 17esima giornata del campionato italiano, turno che ha regalato risultati molto pesanti a partire dal posticipo: la Juventus infatti continua la sua marcia inarrestabile in testa alla classifica di Serie A battendo la Roma per 1-0 grazie alla rete messa a segno dal solito Mario Mandzukic. Dietro la corazzata bianconera continua a salire il Napoli che ha battuto la SPAL con lo stesso risultato con gol di Albiol. Spazio nella rassegna stampa di oggi anche per il sabato difficile per le due squadre di Milano: l'Inter si fa recuperare dal Chievo dopo essere andata in vantaggio con la rete di Perisic con Pellissier che riacciuffa i nerazzurri al 91esimo minuto. Male anche il Milan che viene sconfitto a San Siro dalla Fiorentina di Federico Chiesa e viene superato dalla Lazio che ha battuto agevolmente il Cagliari guadagnandosi la quarta posizione in classifica e tornando così in zona Champions League.

Per quanto riguarda le testate spagnole, viene celebrata ovviamente la grande vittoria del Real Madrid: ieri la squadra allenata da Santiago Solari ha vinto, anche abbastanza facilmente, la finale del Mondiale per Club contro gli arabi dell'Al-Ain conquistando il trofeo per il terzo anno consecutivo e per la settima volta nella sua storia. A regalare il successo alle merengues sono state le reti di Modric, Llorente, Sergio Ramos e Nader, con Shiotani che ha segnato il gol della bandiera nel 4-1 finale.

Vince anche il Barcellona ma nel campionato spagnolo, con un secco 2-0 nell'impegno casalingo contro il Celta Vigo firmato da Dembélé e Messi che permette ai blaugrana di tenere a 3 punti di distanza l'Atletico Madrid mantenendo la testa della Liga.

