L'attaccante della Sampdoria ha segnato 8 gol nelle ultime 7 partite giocate: il ct azzurro era al Castellani per la partita con l'Empoli e pensa di chiamarlo per i prossimi impegni.

0 condivisioni

11 minuti fa di Daniele Minuti

Questi primi mesi di stagione sono stati quelli della resurrezione per Fabio Quagliarella: l'attaccante campano sta vivendo una sorta di seconda giovinezza in questa Serie A in cui è andato già in doppia cifra segnando addirittura 8 gol nelle ultime 7 partite disputate.

L'ultima rete di Quagliarella è arrivata nella sfida contro l'Empoli allo stadio Castellani, dove in tribuna c'era anche il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini. Che a quanto pare sta monitorando molto attentamente le gesta dell'ex Napoli e Juventus.

Pare infatti che il tecnico azzurro stia pensando di convocare Quagliarella in Nazionale, almeno per i primi impegni di qualificazione agli Europei 2020. La difficoltà per Mancini nel trovare una punta all'altezza dell'Italia è ben nota e anche se il 35enne ha detto già di voler lasciare spazio ai giovani, gli Azzurri potrebbero avere ancora bisogno di lui.