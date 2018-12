Dopo la prima partita della gestione Solskjaer - vittoria per 5-1 a Cardiff - il centrocampista francese sorprende la stampa salutando e ringraziando l'ex-tecnico: "Abbiamo vinto insieme e mi ha migliorato anche come persona".

un'ora fa di Simone Cola

L'arrivo di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United coincide con il ritorno alla vittoria dei Red Devils, che liberi dall'ormai opprimente figura del loro ex allenatore José Mourinho si esprimono alla grande sul campo del derelitto Cardiff City, 17esimo in Premier League, e tornano a casa con 5 gol, 3 punti e una ritrovata convinzione nei propri mezzi.

Certo è senz'altro tardi per puntare alla vittoria del campionato - il Liverpool di Klopp non si ferma mai ed è distante ben 19 lunghezze - ma le possibilità di salvare una stagione cominciata male e proseguita peggio ci sono tutte: il Manchester United è pur sempre iscritto agli ottavi di finale di Champions League, dove a febbraio se la vedrà con il Paris Saint-Germain, e se in Premier League la distanza dalla prima è incolmabile non si può dire altrettanto per quel che riguarda il quarto posto, attualmente occupato da Chelsea e Arsenal a 37 punti contro i 29 dei Red Devils sesti.

In questo clima di rinnovata fiducia Paul Pogba, tornato titolare nel ruolo di interno sinistro del 4-3-3 allestito dal tecnico norvegese, sorprende tutti trovando il modo di ringraziare José Mourinho, l'ex tecnico allontanato a furor di popolo e con cui aveva avuto numerosi contrasti in un rapporto via via sempre più difficile e che nelle ultime gare del portoghese al Manchester United aveva portato il talentuoso centrocampista francese a finire costantemente in panchina.

Premier League, Pogba ringrazia Mourinho: "Mi ha migliorato anche come persona"

All'indomani dell'addio di Mourinho sono stati in molti a pensare che il più sollevato di tutti fosse proprio Pogba, che il tecnico portoghese aveva fortissimamente voluto nel suo Manchester United salvo poi accorgersi di come il francese fosse giocatore poco incline a recitare il proprio copione all'interno di rigidi dettami tattici ma di come preferisse agire con quella libertà che la sua forte personalità gli richiede per esprimersi al meglio.

Una mediazione tra i desideri del giocatore e quelli del tecnico non è mai stata trovata davvero, e il rapporto tra i due è andato avanti così per due stagioni e mezzo senza che mai arrivasse l'intesa necessaria per accontentare tutti. Non è un segreto che Mourinho abbia chiesto la cessione di Pogba, negata dalla dirigenza del Manchester United, né che lo abbia ripreso davanti a tutti i compagni durante un allenamento, privandolo ufficialmente del ruolo di vice-capitano. E adesso, invece, l'ex giocatore della Juventus dice grazie.

Abbiamo vinto trofei con José (Community Shield, Coppa di Lega e Europa League, NdR) e voglio ringraziarlo per questo. Lavorare con lui mi ha migliorato, anche come persona, e anche se non tutto è andato per il verso giusto questo ormai appartiene al passato.

Il presente adesso è riprendersi il ruolo di leader tecnico e carismatico di un Manchester United mai così spento che però ha ancora la possibilità di tornare grande e salvare la stagione: il 5-1 di Cardiff - reti di Rashford, Herrera, Martial e doppietta di Lingard - non deve essere che l'inizio, servirà continuità e la giusta convinzione. Di questo Pogba ne è consapevole.

Siamo felici che l'esperienza del nostro nuovo manager sia iniziata così, con questa bella vittoria, ma adesso serve continuità. Non possiamo giocare così, vincere segnando così tanti gol, e poi perdere la prossima partita.

Il Manchester United ha la possibilità di chiudere un 2018 decisamente da dimenticare con due vittorie nei due prossimi impegni in Premier League: il 26 dicembre, nel tradizionale turno del Boxing Day, ospiterà l'Huddersfield penultimo in classifica, quindi quattro giorni più tardi spetterà al Bournemouth visitare l'Old Trafford, l'impianto noto in tutto il mondo come "il teatro dei sogni", un soprannome che Pogba e i compagni vogliono tornare a onorare quanto prima.