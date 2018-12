L'avventura di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United è cominciata con una rotonda vittoria 5-1 a Cardiff. Il norvegese punterà sull'orgoglio dei suoi e sulla fiducia nelle qualità dei campioni a disposizione.

Sicuramente la più grande delusione di questo inizio di stagione in Premier League - mai era partito così male da quando il campionato inglese ha assunto questa denominazione - il Manchester United cerca di voltare pagina affidandosi a Ole Gunnar Solskjaer, tecnico norvegese che da calciatore fu un idolo dell'Old Trafford chiamato al difficile compito di guidare la rinascita di una squadra che sotto la guida di José Mourinho aveva finito per spegnersi fino a smarrire quasi completamente il proprio talento.

Se il buongiorno si vede dal mattino l'avventura dell'ex "Baby-Faced Assassin" sembra destinata a riportare in alto un club, il Manchester United, che da quando è stato abbandonato per raggiunti limiti di età dal suo iconico manager Alex Ferguson non è più riuscito a conseguire risultati all'altezza della sua fama planetaria. E il piano di Solskjaer per riuscire dove hanno fallito prima di lui David Moyes e Louis van Gaal, oltre all'ormai ex "Special One" Mourinho, è semplice e allo stesso tempo ben strutturato.

Il 5-1 con cui i Red Devils hanno schiantato il Cardiff nell'esordio del tecnico in Premier League potrà forse essere figlio di una semplice reazione psicologica, quella di una squadra finalmente libera dalle opprimenti catene del suo precedente allenatore, ma le dichiarazioni arrivate al termine dei 90 minuti che hanno visto il Manchester United tornare a segnare 5 gol - non accadeva addirittura dal 2013 - e le indiscrezioni della stampa di Oltremanica hanno lasciato chiari indizi su quella che sarà la cura di Solskjaer per il dopo-Mourinho: fiducia nelle qualità tecniche di una rosa di alto livello, spazio ai giovani, massimo impegno e un'arma segreta, i "Fergie Diaries".

Questi altri non sarebbero che pagine e pagine di appunti raccolti dal norvegese ai tempi in cui giocava nel Manchester United proprio sotto la guida di Alex Ferguson, il tecnico che in ben 27 anni ha restituito ai Red Devils il ruolo di squadra leader in Inghilterra e nel mondo e con cui Solskjaer ha conquistato una valanga di trofei nazionali e internazionali compresa la Champions League 1998/1999 vinta proprio grazie a un suo gol in pieno recupero.

La carriera di Solskjaer, attaccante di grande qualità, non esplose completamente a causa di alcuni infortuni che lo tennero a lungo fermo e limitarono le sue possibilità di inserimento in una formazione fortissima, ma fu proprio in quei periodi di stop forzato e in quelle lunghe ore passate in panchina al fianco di uno dei tecnici più importanti di sempre che il norvegese cominciò a prendere appunti, convinto che un giorno gli sarebbero tornati utili per diventare un grande allenatore.

Adesso quel momento è arrivato, e gli appunti - prontamente ribattezzati dalla stampa appunto "Fergie Diaries" - potrebbero davvero essere l'ingrediente segreto nella rinascita del Manchester United.

Quando giocavo era mia abitudine scrivere su un diario quella che era la nostra routine di allenamento. Ma intorno ai 27-28 ho cominciato a segnare note sempre più dettagliate su quello che Fergie diceva e su come reagiva alle situazioni, sarà accaduto intorno al 2000, certamente dopo l'infortunio del 2003: lì cominciai davvero a osservarlo. Scrissi queste vere e proprie piccole gemme, i consigli che ci dava, li ho usati quando sono tornato a casa, al Molde, e hanno funzionato! La conoscenza che ho acquisito a Manchester è incredibile.

Se l'efficacia degli appunti di Ferguson andrà comunque verificata nel tempo, certo è che dallo scozzese Solskjaer ha preso anche la fiducia nelle proprie scelte e nei propri uomini: nel 5-1 rifilato al Cardiff City si sono rivisti Paul Pogba a centrocampo e Phil Jones a fare coppia con Lindelof in difesa, mentre il tridente composto da Lingard, Rashford e Martial non ha fatto rimpiangere Lukaku e Alexis Sanchez. Tutti giocatori a cui il norvegese si è affidato e che ha pubblicamente lodato a fine gara.

Quando hai Martial e Lingard sulle fasce, Rashford nel mezzo e Pogba a sostenerli è un piacere giocare, è divertente e finché riusciremo a mantenere alto questo standard continueremo a prenderci punti. Quando sei un giocatore del Manchester United vuoi sempre avere il pallone, e tutto quello che da allenatore puoi dir loro è "prendetevi il pallone". Ma in certi momenti della gara eravamo troppo congestionati, in troppi vicino alla palla: con il tempo acquisiremo fiducia e i giocatori impareranno sempre di più a fidarsi l'uno dell'altro.

Massimo impegno in campo e un nuovo ruolo per Pogba

Avendo giocato a lungo in quello che per molti è il Manchester United più forte della storia insieme a quello leggendario guidato da Matt Busby, Solskjaer sa anche che quello che vogliono i tifosi è vedere i giocatori lottare su ogni pallone, impegnarsi al massimo, ed è convinto che se questo aspetto non mancherà le superiori qualità tecniche dei giocatori che ha a disposizione faranno la differenza.

Una delle cose che gli ho detto prima della gara contro il Cardiff è che nessuna squadra dovrà mai lottare in campo più del Manchester United. Non importa quali avversari affronteremo, dovremo correre più di loro. "Lavorate più duramente, divertitevi, passatevi la palla, correte in attacco. Se perdete la palla non fa niente, ammesso che abbiate fatto di tutto per riconquistarla". E loro hanno fatto tutto questo. Giocatori con queste qualità creeranno sempre occasioni da gol.

Psicologia ma anche fiducia nei giovani - in FA Cup Solskjaer lancerà il giovanissimo talento Greenwood - e piccole ma importanti modifiche tattiche, la più importante delle quali riguarda Paul Pogba: il francese con Mourinho era finito in panchina ma adesso è pronto a riprendersi la squadra e a spingerla in avanti grazie a un talento infinito che ha soltanto bisogno di spazio per esprimersi, spazio che il tecnico gli troverà avanzandolo quasi sicuramente a trequartista nel prossimo futuro.

Paul è capace di giocare come un 8, come un 10 e come un 6. Ha qualità che gli permettono di giocare in molte posizioni ed è quello che farà a seconda dei problemi che gli avversari ci creeranno. È molto migliorato da quando lo allenavo alle giovanili, è un campione del mondo, ha mezzi tecnici fantastici.

"Adesso voglio godermi questi 5 mesi e fare del mio meglio"

Il Manchester United occupa adesso la sesta posizione in classifica in Premier League, distante ben 8 punti da Chelsea e Arsenal che lo precedono al quarto e quinto posto. Centrare la qualificazione in Champions League e andare il più avanti possibile in Europa e FA Cup è l'obiettivo fino al termine della stagione, momento in cui verrà ridiscusso l'accordo tra il tecnico e i Red Devils.

Allenare il Manchester United è un grande lavoro, il migliore al mondo, il lavoro dei sogni, non ho mai pensato che mi sarebbe successo. E adesso voglio godermi questi 5 mesi e dare il meglio di cui sono capace. Non è facile arrivare qui dopo Alex Ferguson, non è facile arrivare qui dopo due dei migliori allenatori al mondo come van Gaal e Mourinho. Arrivo qui dopo quattro tecnici eccezionali.

Il calcio è cambiato rispetto a quando giocavo: allora potevamo avere una rivale, l'Arsenal prima e poi il Chelsea. Adesso la competizione è completamente differente, abbiamo 5-6 squadre forti come la nostra. Siamo sesti oggi, e non è un buon risultato. Ma non contano soltanto i risultati, conta far esprimere al meglio i giocatori. Per me avere successo significherà migliorare la squadra e far tornare il sorriso ai nostri tifosi: forse si erano abituati troppo bene con Sir Alex, ma da quando lui si è ritirato abbiamo vinto troppi pochi trofei. Dobbiamo migliorare e lo faremo.

Capitolo calciomercato: non è passata neanche una settimana dall'insediamento di Solskjaer e già i media sportivi britannici e internazionali speculano sulle mosse che sarebbero già state approntate dal tecnico norvegese in vista del prossimo calciomercato invernale. Per prima cosa l'allontanamento di Mourinho si traduce in un parallelo allontanamento di Paul Pogba dalla Juventus: il francese avrebbe voluto lasciare il club per i contrasti con il tecnico portoghese, mentre nel nuovo corso sembra destinato a tornare protagonista indiscusso.

Nonostante le lodi rivolte a Lingard, Martial e Rashford, giocatori che effettivamente potrebbero con la giusta guida compiere il definitivo salto di qualità, indiscrezioni parlano di un Manchester United pronto a investire su due giocatori offensivi: l'ex giocatore delle giovanili Josha King, attualmente in forza al Bournemouth e valutato circa 30 milioni di euro e il brasiliano della Juventus Douglas Costa per cui sarebbero già stati offerti 40 milioni. Questo significherà naturalmente che in un reparto che diventerebbe decisamente ingolfato qualcuno partirà: uno tra Romelu Lukaku e Alexis Sanchez potrebbe essere il nome in uscita a gennaio.