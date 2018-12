Dopo una respinta dei difensori avversari, Scholes non ci pensò 2 volte e scaricò un terrificante destro al volo che toccò la traversa prima di infilarsi nella rete del portiere Kiraly. Ancora oggi i tifosi del Manchester United ricordano questa prodezza, rimasta famosa anche per il commento del telecronista che dopo la rete si chiese semplicemente "How?".

Era il 23 dicembre del 2006 e il Manchester United di Alex Ferguson giocava in casa dell'Aston Villa. Dopo un primo tempo finito 0-0, gli ospiti passarono con il gol di un giovane Cristiano Ronaldo ma a rubare la scena fu "The silent hero" pochi minuti dopo.

