Il bottino per i ladri è considerevole: considerando che sono stati sottratti gioielli per un valore di circa 600.000 euro, il maltolto ammonterebbe addirittura a un milione di euro. Una brutta disavventura per Thiago Silva che non è l'unico giocatore del Paris Saint-Germain ad averla subita : poche settimane fa era successo anche a Choupo-Moting durante la sfida contro il Liverpool.

Se l'avventura nel campionato francese per il Paris Saint-Germain va a gonfie vele, alcuni dei giocatori non se la stanno passando benissimo: è il caso di Thiago Silva che domenica sera ha subito un furto nella sua abitazione di Parigi.

