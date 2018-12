Secondo alcune indiscrezioni, l'ex amministratore delegato rossonero pagò un'agenzia investigativa per pedinare alcuni reporter.

0 condivisioni

58 minuti fa di Daniele Minuti

Nuovo, incredibile capitolo nella telenovela societaria del Milan che stavolta riguarda l'ex amministratore delegato Marco Fassone licenziato lo scorso agosto dopo che la squadra è passata ufficialmente nelle mani del fondo Elliot. A quanto pare il dirigente avrebbe fatto spiare alcuni giornalisti per conto del club.

A rivelarlo sono Repubblica e il Sole24Ore: ai tempi in cui Yonhghong Li era presidente del Milan circolavano molte voci sulla sua instabilità finanziaria, motivo per cui Fassone ha ingaggiato l'agenzia investigativa Carpinvest per seguire da vicino almeno 4 reporter che seguono quotidianamente i rossoneri.

L'intenzione dell'ex ad sarebbe stata quella di stanare "la talpa" per capire come potessero trapelare certe informazioni, controllando persino dispositivi elettronici privati di alcuni dipendenti (si parla addirittura di una bonifica degli uffici per evitare la presenza di microspie). L'ammontare totale della spesa dovrebbe aggirarsi attorno ai 74.000 euro, l'ultimo lascito al Milan di Fassone che attualmente è in causa col club per il suo licenziamento. Se queste notizie fossero confermate, probabilmente il processo potrebbe tenerne conto.