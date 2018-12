Non si offenderà, Kostas Mitroglu, se qualcuno gli farà notare che la sua prestazione non sia stata, per così dire, memorabile. La partita di Ligue 1 contro l'Angers del giocatore del Marsiglia è durata solo 45 minuti, il tecnico lo ha sostituito con Lucas Ocampos. E giudicando i suoi "numeri", si capisce anche il motivo. In 45 minuti giocati, infatti, l'attaccante greco ha toccato appena 3 palloni (!).

E non è finita, perché uno di questi è arrivato con il calcio d'inizio. Le statistiche sono state mostrate con questo Tweet da OptaJean. Ecco quindi la partita di Mitroglu nel dettaglio...

3 - Kostas Mitroglou has made only 3 touches v Angers yesterday...



... including the kick off 👻



No player with at least 45 minutes in a Ligue 1 game has made worst since Opta began collecting this data in the 2006/07 season.



Ghost ? pic.twitter.com/diP61LRYg0