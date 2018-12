Il tecnico tedesco racconta di una serata di gala nella quale ha effettivamente scelto fra uno dei due. Poi però sottolinea: "Il migliore di tutti resterà per sempre Pelé".

di Elmar Bergonzini

Una battuta che racchiude una verità serissima. O almeno la sua verità. Jurgen Klopp non si nasconde, non lo ha mai fatto. Se c'è da esprimere un giudizio dice sempre la sua. Magari scherzando, buttandola sul ridere (d'altronde si parla pur sempre di calcio...) ma la sua opinione è sempre piuttosto netta.

In un'intervista rilasciata a LFCTV, il canale ufficiale del Liverpool, Klopp ha risposto alla domanda che da anni divide il mondo del calcio: chi è più bravo fra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo? Lui, in realtà, dà una risposta molto particolare, perché spiega quale dei due giocatori sceglierebbe per la propria squadra. Non dà un giudizio complessivo e assoluto dunque, esprime solo la propria preferenza, anche se chiaramente. Questo è il suo modo di essere diplomatico.

Per rispondere alla domanda Klopp ha raccontato un episodio realmente accaduto. Una serata nella quale ha effettivamente dovuto scegliere fra Messi e Ronaldo. E lo ha fatto senza ripensamenti o rimpianti. Per questo ha una posizione netta sul tema, e non ha problemi a condividerla.

Klopp dice la sua su Messi e Ronaldo

In una serata di gala di qualche tempo fa, nella quale Klopp rappresentava il Liverpool, erano presenti anche Messi e Ronaldo. Il tecnico tedesco desiderava scattare una foto con uno dei due giocatori.

Nel mio smartphone c'è un selfie con solo uno di loro due, ed è Messi. Quella sera, in quella stanza, c'era anche Ronaldo.

L'allenatore del Liverpool (attualmente primo in classifica a +4 dal Manchester City), ha però spiegato di non ritenere Messi il più forte di tutti i tempi. E allora lì ecco che arriva l'altra domanda che divide gli appassionati di calcio: Maradona o Pelé? In questo caso però il tecnico tedesco sceglie l'attaccante brasiliano. Questo anche in rispetto di suo padre (prematuramente scomparso), come racconta lo stesso Jurgen:

Mio padre mi ha sempre detto che, indipendentemente da quello che la gente avrebbe detto in futuro, Pelé sarebbe comunque rimasto il migliore di tutti. L'ho incontrato in Germania, durante i Mondiali del 2006. Non sono il tipo di persona che si innervosisce, ma in quel momento stavo sudando come un matto.

Ed ecco che con due piccoli aneddoti e un paio di battute Klopp prende posizione sulle domande che da sempre dividono gli amanti del calcio. Messi è meglio di Ronaldo. Ma il più bravo di tutti resterà per sempre Pelé.