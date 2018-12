View this post on Instagram

Giornata emozionante e che mi rende orgoglioso di ciò che insieme abbiamo costruito in questi anni. Sono pochi i privilegiati entrati a far parte di questa storia in bianco e nero. Mi sento fortunato perché, dopo un periodo lontano da casa, sono di nuovo qui per continuare a crescere e a vincere con questa maglia. Nella speranza di poter di nuovo varcare la porta dello #JuventusMuseum con maglie altrettanto importanti colgo l’occasione per ringraziare chi in queste 300+40 partite nella Juventus, ha creduto in me e ha tifato per me. Grazie a Voi per quello che mi avete dato. Da oggi ancora più uniti per grandi battaglie che ci porteranno a raggiungere grandi obiettivi. #LB19 #FinoAllaFine