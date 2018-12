Il belga ha disattivato il suo profilo nel pomeriggio dopo il comunicato della sanzione nei suoi confronti: la scelta sarebbe stata sua e non della società.

48 minuti fa di Daniele Minuti

L'aria per Radja Nainggolan in casa dell'Inter si fa sempre più pesante: oggi il centrocampista belga è stato sospeso dal club che ha descritto la sanzione nei suoi confronti con comunicato sul sito ufficiale spiegando che è stata presa per "motivi disciplinari".

Sarebbe stato un ritardo di troppo dell'ex romanista a portare la società a questa scelta che non gli permetterà di giocare lo scontro diretto con il Napoli di mercoledì sera. Intanto Nainggolan ha preso una decisione per quanto riguarda l'uso dei suoi social.

Di colpo infatti è sparito anche il suo profilo Instagram, su cui è sempre molto attivo: pare che questa mossa sia stata presa spontaneamente dal belga e non sia arrivata su input dell'Inter. Forse il rischio era di qualche commento di troppo da parte dei tifosi o magari è semplicemente bisogno di isolarsi per riordinare le idee. E rimettersi al lavoro in modo da tornare il prima possibile a disposizione di Spalletti.