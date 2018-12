Il talento norvegese ha segnato il momentaneo 1-1 nel match tra il De Graafschap e il suo Vitesse: è il secondo gol di fila dopo quello rifilato al VVV-Venlo.

34 minuti fa

Ricordate Martin Odegaard? Per chi lo avesse cancellato dalla propria memoria, è il giocatore norvegese classe 1998 acquistato dal Real Madrid nel 2015 per 4 milioni di euro dallo Strømsgodset. Una cifra record per un ragazzino che aveva solo 16 anni.

Ecco, oggi Odegaard veste la maglia del Vitesse che lo ha preso in prestito in estate (Odegaard ha un contratto col Real fino al 2021). Con gli olandesi il 20enne sta vivendo un momento d'oro. Nel match sul campo del De Graafschap, terminato 2-2 e valido per la 17esima giornata di Eredivisie, il norvegese ha segnato il momentaneo 1-1 con un gran mancino da fuori area.

Si tratta del secondo gol di fila dopo quello altrettanto bello rifilato al VVV-Venlo (2-1 finale per il Vitesse). In totale sono 3 i gol segnati (4 contando tutte le competizioni) e 2 gli assist sfornati in 14 presenze in Eredivisie, dove il suo Vitesse occupa la quinta posizione a 26 punti alle spalle di Utrecht (28), Feyenoord (36), Ajax (46) e PSV (48).