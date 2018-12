I bianconeri superano la Roma con un gol del sempre più determinante Mandzukic, i partenopei domano a fatica la SPAL. Si ferma ancora l'Inter, crolla il Milan, Lazio quarta.

0 condivisioni

59 minuti fa di Simone Cola

La classifica Serie A si prepara al giro di boa, che coinciderà con l'ultimo turno del 2018 in programma il 29 dicembre, e mentre la corsa per lo Scudetto sembra ormai da tempo ridotta a una sfida a due tra la Juventus di Max Allegri e il Napoli di Carletto Ancelotti si complica notevolmente quella riguardante la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, con due posti ancora disponibili e numerose concorrenti che rallentano e perdono colpi.

Così, mentre la Juventus supera di misura la Roma con una rete di un sempre più imprescindibile Mandzukic e si laurea campione d'inverno con due turni d'anticipo, il Napoli replica l'1-0 dei bianconeri contro la SPAL, rete di Albiol e due parate salva-risultato dell'ex Meret. Alle spalle di bianconeri e partenopei succede di tutto: l'Inter in vantaggio sul campo del Chievo non riesce a chiudere la pratica e viene beffata in pieno recupero dalla rete del pari firmata dall'eterno Pellissier, che va verso i quarant'anni e firma il terzo gol stagionale, e mentre la Lazio si sbarazza agevolmente del Cagliari si consuma l'ennesima giornata-no del Milan.

I rossoneri cedono il quarto posto nella classifica Serie A alla squadra di Simone Inzaghi cadendo malamente in casa contro la Fiorentina, che dopo una partita accorta - sugli scudi il giovane portiere francese Lafont - colpisce a un quarto d'ora dal termine con Federico Chiesa: il fatto che Gattuso abbia gli uomini contati è una giustificazione soltanto parziale, e la mancanza di gioco, gol e risultati sembra precludere ancora al Diavolo un futuro nell'Europa che conta.

Getty Images È Federico Chiesa a regalare una vittoria importante alla Fiorentina: il suo gol aggrava la crisi del Milan.

Classifica Serie A, bagarre per la corsa al terzo e quarto posto

Allo stato attuale delle cose se il Milan può ancora ambire a un posto in Champions League possono ragionevolmente farlo anche le più dirette inseguitrici: la stessa Fiorentina, squadra giovane e ordinata, ma anche il Sassuolo che in pieno recupero trova il pari in casa contro il Torino (di Belotti e dell'ex-Benevento Brignola le reti) e la Sampdoria protagonista di una spettacolare vittoria per 4-2 in casa dell'Empoli. Decisivo Gianluca Caprari, che in meno di 5 minuti dall'87esimo al 91esimo firma la doppietta che regala i 3 punti e il sesto posto solitario ai blucerchiati guidati da Giampaolo.

Stop per l'Atalanta, che cade in casa del Genoa ottimamente messo in campo da Prandelli: il Grifone si porta in vantaggio grazie a un'autorete di Toloi e poi subisce il pari su rigore di Duvan Zapata ma poi è bravo a trovare il 2-1 e poi il 3-1 finale con Lazovic prima e Piatek - 13esimo gol stagionale - poi. I liguri lasciano la zona calda della classifica, dove non vince nessuno ma dove si verificano diversi pareggi: detto di quello del Chievo, vanno registrati anche l'1-1 tra Udinese e Frosinone e lo 0-0 del Bologna in casa del Parma.

Tutti i risultati della 17esima giornata

Lazio-Cagliari 3-1

Napoli-SPAL 1-0

Empoli-Sampdoria 2-4

Sassuolo-Torino 1-1

Genoa-Atalanta 3-1

Milan-Fiorentina 0-1

Udinese-Frosinone 1-1

Chievo-Inter 1-1

Parma-Bologna 0-0

Juventus-Roma 1-0

Getty Images Krysztof Piatek risolleva il Genoa: con 13 gol il polacco comanda la classifica dei marcatori.

Serie A, la classifica dopo la 17esima giornata

La classifica della Serie A si compatta alle spalle del duo di testa composto da Juventus e Napoli, che si mantiene a 8 punti di distanza dalla vetta con la quarta vittoria consecutiva. L'Inter terza conserva un margine di +6 sui cugini del Milan, quinti alle spalle della Lazio e con un solo punto di vantaggio sulla coppia formata da Fiorentina e Sassuolo. Impressionante come dal quarto al 12esimo posto occupato dal Parma corrano appena 6 punti. In coda altra bagarre, con Bologna e Udinese (rispettivamente terz'ultima e quart'ultima) che si avvicinano a SPAL e Empoli e con Frosinone e Chievo che pur considerate già quasi spacciate continuano a muovere la classifica con due pareggi importanti.

Juventus 49 Napoli 41 Inter 33 Lazio 28 Milan 27 Sampdoria 26 Fiorentina 25 Sassuolo 25 Atalanta 24 Roma 24 Torino 23 Parma 22 Genoa 19 Cagliari 17 Empoli 16 SPAL 16 Udinese 14 Bologna 13 Frosinone 9 Chievo 5*

* -3 punti di penalizzazione