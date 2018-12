Il difensore greco cambia procuratore affidandosi all'agente campano: a gennaio sarà discusso il rinnovo coi giallorossi. Ma occhio a Juventus e Manchester United

0 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

Il calciomercato di gennaio sarà un momento molto importante per la Roma come annunciato sia da Monchi che da Di Francesco: i giallorossi hanno sicuramente bisogno di qualche rinforzo nella sessione invernale ma questo potrebbe diventare un periodo importante per capire il futuro di Kostas Manolas.

Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, il difensore avrebbe concluso il suo rapporto professionale col procuratore Ioannis Evangelopoulos per passare nella scuderia di Mino Raiola. Sarà l'agente campano ora a curare gli interessi del greco e con l'apertura del calciomercato invernale inizieranno anche i discorsi sul suo rinnovo.

La presenza di Raiola nel suo entourage però potrebbe riaccendere l'interesse per Manolas di Manchester United e Juventus, due club molto vicini al procuratore. Le due big hanno messo da tempo il centrale nella loro lista di calciomercato e sarebbero disposti a pagare i 36 milioni della clausola rescissoria.

Ora inizierà la trattativa fra la Roma e Raiola per prolungare il contratto con la squadra giallorossa e magari modificare questa clausola. Ma se questa non andasse a buon fine, Manchester United e Juventus avrebbero nel procuratore un alleato in più per arrivare a Manolas.