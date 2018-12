I partenopei hanno bloccato il talento classe 2000 bruciando la concorrenza. Ora c'è da decidere se portarlo in Italia subito o a giugno.

L'inizio di stagione del Napoli ha dimostrato come il club partenopeo abbia tutte le intenzioni di rimanere ad alto livello e continuare il ciclo positivo della presidenza De Laurentiis: nonostante l'eliminazione dalla Champions League, l'ottimo girone europeo e il secondo posto in campionato dietro una Juventus al momento irraggiungibile rendono l'annata degli azzurri comunque positiva. Motivo per cui la dirigenza potrebbe regalare ad Ancelotti qualche rinforzo durante il calciomercato di gennaio.

In queste ore si parlava del possibile arrivo di Kouamé a Castel Volturno ma il reparto offensivo sembra l'ultimo dei problemi per la squadra campana che invece potrebbe fare qualche cessione a centrocampo nella sessione di calciomercato invernale.

Rog e Diawara infatti non sono soddisfatti del loro utilizzo in questi primi mesi e potrebbero lasciare il Napoli. In questo caso ci sarebbe da trovare almeno un giocatore per riempire il vuoto lasciato dai due e la dirigenza partenopea sembra averlo individuato guardando in casa del Boca Juniors.

Calciomercato Napoli, bloccato Almendra del Boca Juniors

Secondo Sky Sport infatti, il Napoli avrebbe fatto lo scatto decisivo per bloccare Agustin Almendra, centrocampista classe 2000 e uno dei giovani talenti più interessanti fra le fila dei Los Xeneizes.

"La nueva joya", come è soprannominato in patria, è un mediano capace di ricoprire tutti i ruoli nel suo reparto dal quello di regista alla mezzala. Nonostante la giovanissima età (compirà 19 anni a febbraio) è già un titolare fisso del Boca Juniors e viene spesso paragonato a un monumento come Riquelme per caratteristiche tecniche e personalità.

Il Napoli lo avrebbe bloccato, col club argentino che secondo la Gazzetta dello Sport accetterà l'offerta di 15 milioni di euro abbassando le pretese inizialmente fissate sui 20 milioni. Ora il dubbio della società partenopea è quello dei tempi: se ci saranno le cessioni di Rog e/o Diawara, è probabile che Almendra arrivi subito nel campionato italiano altrimenti il suo approdo in Campania sarebbe soltanto rimandato al calciomercato estivo. Il colpo però è ormai piazzato e Ancelotti potrà godersi presto un nuovo diamante da sgrezzare.