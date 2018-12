Il direttore sportivo dei bianconeri svela un retroscena sull'acquisto del portoghese.

0 condivisioni

un'ora fa

Un affare complesso che inizialmente sembrava impossibile ma che alla fine è andato in porto ed è stato definito da molti "l'acquisto del secolo". Parliamo della trattativa che nell'ultima sessione estiva di calciomercato ha visto Cristiano Ronaldo lasciare il Real Madrid dopo 9 anni per approdare alla Juventus, che per avere il portoghese ha sborsato 100 milioni di euro (più altri 12 di oneri accessori).

A distanza di mesi dalla firma di CR7 con la Vecchia Signora, continuano a spuntare retroscena su una delle operazioni più importanti della storia del calcio. L'ultimo lo ha raccontato a Sky Sport il direttore sportivo della Juve Fabio Paratici, uno dei principali artefici di questo colpo di calciomercato.

Quando abbbiamo avuto modo di vedere Jorge Mendes per parlare di Cancelo, lui mi guarda e mi dice: "Non crederai a quello che sto per dirti, Cristiano Ronaldo vuole venire alla Juventus". A quel punto gli ho risposto: "Sì, ci credo, ma mi sembra difficile riuscire a far quadrare tutto"

E invece il presidente della Juve Andrea Agnelli è riuscito a far quadrare tutto e a regalare un sogno ai tifosi bianconeri e al figlio di Paratici: