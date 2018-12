La Juventus lavora già in ottica estiva e punta Aaron Ramsey che è in scadenza di contratto con l'Arsenal. Il giocatore preferisce i bianconeri al PSG e l'Inter rimane defilata.

di MarcoValerio Bava

Campione d'inverno con due giornate d'anticipo dopo il successo sulla Roma, 16 vittorie su 17 partite giocate in campionato, qualificata agli ottavi di Champions come prima del suo girone. È un periodo d'oro per la Juve. Ma non c'è solo il campo, ora si accende anche il calciomercato Juventus. I bianconeri sono vigili, attenti alle situazioni che si stanno sviluppando sul mercato italiano ed europeo. Uno dei nomi caldi è quello di Aaron Ramsey il cui contratto con l'Arsenal è in scadenza a giugno.

Il centrocampista gallese, classe 1990, non ha mai accettato le offerte di rinnovo dei Gunners, deciso a provare una nuova avventura dopo dieci anni a Londra. Con la maglia dell'Arsenal, Ramsey ha collezionato 336 presenze e 58 gol, vincendo tre volte la FA Cup e tre Community Shield.

Centrocampista moderno, capace di muoversi da regista, trequartista e mezzala, il ragazzo svezzato dal Cardiff City ora si sente pronto per provare una nuova avventura. Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, la Juventus si sarebbe mossa con decisione su Ramsey, allacciando contatti serrati con l'entourage del giocatore. Un'operazione pensata per la finestra estiva, quando il calciomercato Juventus vivrà un'altra fase intensa.

Calciomercato Juventus, obiettivo Ramsey e sogno Isco

Ramsey arriverebbe a parametro zero, ma chiede un ingaggio importante, superiore ai 7 milioni a stagione. Richieste che, per esempio, per ora l'Inter ha ritenuto eccessive. I nerazzurri sono interessati al gallese, ma non vorrebbero arrivare a spendere cifre simili per lo stipendio del centrocampista e quindi vanno considerati in seconda fila nella corsa ad Aaron Ramsey. Così come il PSG. Il club francese non avrebbe problemi ad accontentare le richieste economiche del giocatore dell'Arsenal, ma non hanno il pieno gradimento di Ramsey che ha messo la Juventus in cima alle sue preferenze. Si tratta. Dunque. E si va avanti con fiducia.

Un altro giocatore nella testa di Paratici e Agnelli e Isco che è in uscita dal Real Madrid che, però, lo valuta oltre 80 milioni. Una quotazione importante, che per ora frena ogni discorso, anche perché sullo spagnolo è forte l'interesse del Manchester City di Guardiola.

Un concorrente niente male. Occhio anche alla situazione di Jean-Clair Todibo, il difensore del Tolosa ha detto no al Napoli e ora riflette sulle proposte del club bianconero e del Barcellona. Sarebbe un colpo di prospettiva, Todibo è un classe 1999, ed è considerato uno dei migliori giovani del panorama europeo nel proprio ruolo. Un'altra sfida affascinante per il calciomercato Juventus.