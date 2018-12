I Blancos sono da tempo sulle tracce del giocatore inglese ma i campioni di Spagna vogliono anticipare i rivali e assicurarsi finalmente l'erede di Luis Suarez.

27 minuti fa

La grande rivalità fra Barcellona e Real Madrid potrebbe a breve riaccendersi anche sul calciomercato: entrambe le grandi di Spagna sono infatti alla ricerca di un centravanti, i Blancos sperano finalmente di trovare l'erede di Ronaldo mentre i catalani dovranno sostituire Luis Suarez che va per i 33 anni.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato del Daily Express, si potrebbe giocare un Clasico per il futuro di Marcus Rashford. Il giovane attaccante del Manchester United è sul piede di partenza dal Manchester United nonostante l'esonero di Mourinho (con cui non era scattata la scintilla).

Il classe '97, a quota 5 gol in questa stagione, sarebbe pronto a cambiare aria e sia Barcellona che Real Madrid lo seguono da vicino. In particolare sono i blaugrana a voler accelerare per lui, convinti possa essere il profilo ideale per crescere dietro Suarez e spinti dalla possibilità di soffiarlo alle merengues. L'offerta durante il calciomercato di gennaio sembra difficile ma stando alla stampa inglese, gli osservatori dei campioni di Spagna hanno raccolto un vero e proprio dossier su Rashford, controllato attentamente da inizio anno e in cima alla lista dei desideri del Barça.