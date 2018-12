Il francese ha segnato 4 gol nelle ultime 3 partite di Bundesliga regalando punti pesantissimi alla squadra bavarese. Rummenigge: "Se continua a giocare così...".

0 condivisioni

16 minuti fa di Elmar Bergonzini

Improvvisamente indispensabile. Il Bayern Monaco non può più fare a meno di Franck Ribery. Il francese ieri è stato decisivo nella partita vinta per 3-0 in casa dell'Eintracht Francoforte, realizzando il primo e il secondo gol dell'incontro. Reti pesantissime, anche perché la squadra di Kovac stava soffrendo non poco e rischiava di allontanarsi ulteriormente dal Borussia Dortmund (attualmente a +6). Con la sua doppietta Ribery potrebbe anche riuscire a cambiare i piani del club sul calciomercato.

Il francese, come noto, ha infatti il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La società ha deciso di separarsi sia da lui che da Robben per dar vita un cambio generazionale. Durante la finestra invernale del calciomercato arriverà a Monaco anche Alphonso Davies, 18enne canadese preso proprio per ringiovanire la rosa in quel ruolo. Con Ribery in queste condizioni però potrebbero cambiare le carte in tavola.

Nelle ultime tre partite giocate in Bundesliga il francese ha segnato ben 4 gol, di cui 3 pesantissimi negli scontri al vertice con Eintracht Francoforte e Lipsia. Mai, in tutta la sua carriera, aveva segnato tanto in tre partite di fila. Segno che sta bene, che può ancora giocare a questi livelli. Ed è un messaggio nemmeno troppo velato mandato ai dirigenti del Bayern Monaco.

Getty Images Il Bayern Monaco potrebbe rinnovare il contratto di Ribery, altrimenti libero sul calciomercato

Calciomercato, Ribery potrebbe rinnovare con il Bayern Monaco

Nelle scorse settimane Ribery, a differenza di Robben, non aveva dato per terminata la propria avventura al Bayern Monaco. Aveva affermato di voler fare di tutto per strappare un rinnovo, il terzo in tre anni. Ieri, al termine della partita vinta con l'Eintracht Francoforte, l'amministratore delegato del Bayern Monaco Rummenigge ha ammesso che visto lo stato di forma del francese il club potrebbe cambiare decisione sul calciomercato:

Ribery nello spogliatoio sta scherzando sul nuovo contratto. Beh, se continua così...

Getty Images Ribery in azione col Bayern Monaco

Attenzione quindi a dare per finita l'avventura di Ribery al Bayern Monaco. Perché in questo momento il francese sta dimostrando di essere indispensabile. Se i bavaresi possono ancora coltivare sogni di titolo il merito è dei 4 gol che ha segnato nelle ultime 3 partite che ha disputato. Per questo attualmente dividersi da lui sembra un azzardo. Non soltanto per il presente.