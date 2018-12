L'ex portiere dei blaugrana ha subito un'incredibile trasformazione fisica.

0 condivisioni

23 dic 2018

Da secondo portiere dal Barcellona ha vinto tutto. Per la precisione 4 Liga, 2 Coppe del Re, 4 Supercoppe di Spagna, 2 Champions League, 2 Supercoppe europee e 2 Mondiali per Club. Oggi però, a 43 anni, l'ex blaugrana José Manuel Pinto ha appeso guanti e scarpini al chiodo ed è diventato un bodybuilder.

Lo ha fatto sapere lui stesso pubblicando una foto su Instagram in cui è ritratto senza maglietta con un fisico impressionante. "Sembra che le mie sessioni di allenamento stiano dando frutti! Che ne pensate? Continuiamo a lavorare".

Queste la parole usate dallo spagnolo per accompagnare l'istantanea. Una scelta, questa di Pinto, che ricorda quella di altri ex calciatori come Tim Wiese, Andy van der Meyde e José Mari, che una volta ritiratisi dal calcio hanno deciso di trascorrere ore e ore in palestra per scolpire il loro corpo.