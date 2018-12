Napoli soffre ma vince la 17esima di Serie A contro la Spal. Albiol sblocca nel primo tempo, Meret salva il risultato nei minuti di recupero.

28 minuti fa di Luigi Ciamburro

Mister Ancelotti non fa sconti in vista della 17esima partita di Serie A contro la Spal e schiera entrambi i diffidati Koulibaly e Insigne, contro ogni pronostico della vigilia. Napoli subito propositivo in fase offensiva, seppur con qualche difficoltà a trovare l'imbucata vincente. Dopo 10' Zielinski serve Mertens a centro area, la conclusione viene respinta da Gomis e finisce sui piedi di Insigne che gonfia la rete, ma era in posizione di offside. I padroni di casa non riescono a rendersi particolarmente pericolosi, ma il risultato si sblocca al 46' su calcio d'angolo: Mertens serve Albiol che insacca di testa e Napoli meritatamente in vantaggio.

Si ritorna in campo senza sostituzioni da entrambe le parti, gli azzurri sono padroni del centrocampo, chiudono gli estensi nella propria metà campo pur mostrando un certo disordine in fase conclusiva. Gli uomini di Semplici provano a giocare più a viso aperto e cercano il pareggio: al 53' sugli sviluppi di un corner Schiatterella ci prova dal limite dell'area, ma Meret devia in angolo.

Al 65' Ancelotti prova a cambiare le carte in tavola e inserisce Fabian Ruiz al posto di Rog nel tentativo di dare più incisività al gioco del Napoli. La squadra ospite non si sconcentra, resta in partita e prova a spingersi in avanti con giocate che si rivelano sterili. All'80' la squadra partenopea va vicina al raddoppio con un fraseggio tra Insigme e Mertens, ma la conclusione del folletto belga s'infrange sul palo. Nel recupero Fares va vicino al pareggio, ma Meret c'è e il Napoli è momentaneamente a -5 dalla Juve in classifica di Serie A.

Serie A, le pagelle di Napoli-Spal

NAPOLI (4-4-2): Meret 8; Hysaj 6, Albiol 7,5, Koulibaly 7,5, Ghoulam 6 (dal 78' Luperto 6); Callejon 6, Rog 6 (dal 65' Fabian Ruiz 6,5), Hamsik 6,5, Zielinski 6,5; Mertens 5,5 (dall'82' Diawara sv), Insigne 5,5. All. Ancelotti 6

SPAL (3-5-2): Gomis 6; Cionek 6, Djourou 6 (dal 41' Vicari sv), Bonifazi 6 (dall'82' Floccari sv); Lazzari 6,5, Schiattarella 6, Valdifiori 5 (dal 68' Valoti 6), Kurtic 5,5, Fares 7,5; Paloschi 6, Antenucci 5,5. All. Semplici 6,5

I Migliori

Alex Meret 8

In una partita che sulla carta non avrebbe dovuto portare nessuna sofferenza, il portiere friulano salva il risultato con due interventi decisivi nel finale. Prima respinge una botta da distanza ravvicinata di Paloschi, poi al 93' neutralizza un colpo di testa di Fares. A metà ripresa provvidenziale anche un suo intervento su Schiattarella.

Mohamed Fares 7,5

Puntuale preciso negli interventi, dimostra un ottimo possesso palle, decisivo in almeno un paio di chiusure. Riesce a mettere un argine alla fantasia di Insigne e sa uscire fuori dall'area palla al piede consentendo alla sua squadra di costruire la ripartenza. Difende e attacca sulla fascia sinistra come un treno in corsa, ma il suo impegno non è sufficiente per averla vinta sulla formazione di casa.

Kalidou Koulibaly 7,5

Schierato nonostante la diffida non tradisce la fiducia di Ancelotti che potrà riproporlo anche nel big match di mercoledì a San Siro. Un muro in difesa, sempre puntuale e nel posto giusto quando si tratta di spegnere le fiammate dell'attacco ferrarese. Instancabile, corre in lungo e in largo, sempre più propositivo anche in fase offensiva e sciupa il gol del raddoppio al 69' su un cross tagliente di Fabian Ruiz. Ancora una volta il difensore senegalese dimostra di essere uno dei migliori difensori centrali al mondo.

Raul Albiol 7,5

In una partita dove al Napoli manca la rifinitura finale sono i difensori a centrali a guadagnare i voti più alti. Lo spagnolo non solo ha il merito di firmare questi tre punti d'oro per la classifica di Serie A, ma sa chiudere le offensive della Spal con decisione e prontezza. Preciso nella ripartenza, sempre sicuro nell'impostazione del gioco, fa valere la sua stazza fisica e limitare al minimo l'impegno di Meret.

I peggiori

Lorenzo Insigne 5,5

Non riesce a dare spessore alla fase offensiva. Molti palloni a sua disposizione, riesce a imporre il suo dribbling in poche occasioni, ma manca lucidità sotto porta. Asserragliato dalla difesa estense prova ad allargarsi, ma non trova il fraseggio ubriacante con Mertens che tutti conosciamo.

Dries Mertens 5,5

Vale lo stesso discorso di Insigne. Nel primo tempo resta bloccato nelle maglie estensi, non riesce ad essere mai pericoloso ed è troppo lontano dal compagno di reparto. All'81' trova il palo e ricorda di essere in campo, ma non è il centravanti di cui ha bisogno il Napoli per raggiungere traguardi ambiziosi.

Mirko Valdifiori 5,5

In una squadra ben ordinata e concentrata è forse l'anello mancante tra la fase difensiva e quella offensiva. Si trova imbrigliato nelle maglie azzurre, poco incisivo nell'impostazione del gioco. Semplici se ne accorge e lo sostituisce con Valoti. E il livello del centrocampo inizia a cambiare.