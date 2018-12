Il croato si conferma ammazza-grandi e stende pure i giallorossi. Il portiere mura Ronaldo, Manolas regge la difesa quasi da solo. De Sciglio assist-man, Schick fantasma.

52 minuti fa di Carlo Roscito

Niente, la Juventus non si ferma proprio. Sedicesima vittoria su diciassette giornate di Serie A, un dato mostruoso. Basta il solito Mandzukic per stendere la Roma e permettere ai bianconeri di riallungare in classifica sul Napoli (ora di nuovo a -8). Di De Sciglio l'assist decisivo per i tre punti: il croato monta su Santon e incorna di prepotenza.

Tra i giallorossi il migliore è sicuramente Olsen: il portiere sembra il lontano parente di quello visto la settimana scorsa all'Olimpico con il Genoa. Almeno quattro paratone su Cristiano Ronaldo tra primo e secondo tempo.

Dei calciatori di Di Francesco si salva Manolas, bravo a reggere con la sua velocità contro gli scatti in ripartenza di CR7, Douglas Costa e compagni. Per i bianconeri ottima prova della coppia Bonucci-Chiellini. Ma ormai è diventato quasi monotono sottolineare le loro prestazioni.

Serie A, pagelle di Juventus-Roma

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6.5; De Sciglio 6.5, Bonucci 6.5, Chiellini 7, Alex Sandro 6.5; Bentancur 6, Pjanic 6, Matuidi 6 (70' Emre Can 6); Dybala 6.5 (80' Douglas Costa 6.5); Mandzukic 7, Ronaldo 6. All.: Allegri 6.5.

ROMA (4-2-3-1): Olsen 7.5; Santon 5, Manolas 6.5, Fazio 5.5, Kolarov 5.5; Cristante 6, Nzonzi 5 (80' Dzeko sv); Under 5 (Perotti 5.5), Zaniolo 6, Florenzi 5 (46' Kluivert 5); Schick 4.5. All.: Di Francesco 5.5.

I migliori

Getty Images Mario Mandzukic, 32 anni, ringrazia De Sciglio per l'assist

Mandzukic 7

Mandzubig: l'ennesimo gol ammazza-grandi, il sesto dopo quelli contro Napoli (doppietta), Inter, Milan e Lazio. Vede De Sciglio crossare, così prende la rincorsa e monta su Santon che diventa la sua vittima della "cavallina". In totale, in questa Serie A, sono otto reti: quasi tutte decisive. Giocatore dal carattere di ferro.

Olsen 7.5

Siamo sicuri che sia lo stesso visto domenica scorsa con il Genoa? A Torino ha mandato il fratello forte, quello che purtroppo ha difeso i pali della Svezia e ci ha buttato fuori dal Mondiale quando ancora non era iniziato. Una prodezza dietro l'altra. La prima, di riscaldamento, serve per murare Alex Sandro a tu per tu. Poi si scatena nel duello con Cristiano Ronaldo. Almeno quattro miracoli. A Natale puoi...

Getty Images Robin Olsen, 28 anni, il migliore della Roma contro la Juventus

Manolas 6.5

Ha il turbo, corre dietro a tutti, vince anche il confronto con Douglas Costa, più fresco perché appena entrato. La Roma regge e tiene in vita la partita soprattutto grazie a lui e alle sue letture anticipate. Una serata in cui non ha nulla da invidiare ai colleghi centrali juventini.

I peggiori

Santon 5

In settimana gli hanno ricordato talmente tante volte la prestazione con la maglia dell'Inter per fermare Ronaldo ai tempi del Manchester, che poi si distrae quando il portoghese non è in area e la figuraccia la fa di fronte a Mandzukic. Peccato, perché rovina una bella prestazione.

Schick 5

Getty Images Patrik Schick, 22 anni, viene annullato dalla coppia Bonucci-Chiellini

Viene mangiato da Bonucci e Chiellini. Che non sono proprio i due avversari più semplici da affrontare in Serie A. Però da un centravanti si può e si deve chiedere qualcosa di più. Non tira mai in porta, fa la sponda anche quando potrebbe sparare con il sinistro.