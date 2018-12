Visti gli infortuni e le squalifiche Gattuso deve inventarsi un centrocampo ed è indeciso tra 4-3-3 e 4-4-2 con ballottaggio Castillejo-Cutrone. Viola al gran completo: rientrano Milenkovic e Veretout, confermato Mirallas.

L'ultimo Milan visto a Bologna, protagonista di uno scialbo 0-0 che ha lasciato invariata in Serie A la corsa al quarto posto, l'ultimo valido per l'accesso alla prossima Champions League, non è piaciuto alla dirigenza rossonera: non è soltanto il risultato a non essere soddisfacente, quanto piuttosto la qualità del gioco e delle occasioni create, l'involuzione di una squadra che perse le sortite individuali dei suoi giocatori più talentuosi ha smarrito drammaticamente la via del gol.

Drammaticamente, è proprio il caso di dirlo. Gonzalo Higuain non segna da 7 partite, è servito poco e male e dopo il rigore fallito e l'espulsione contro la Juventus non è più lo stesso; Patrick Cutrone è una valida alternativa ma anche l'unica, in un reparto - quello offensivo - dove mancano uomini; a centrocampo ci sarebbero, ma tra infortuni e squalifiche le scelte sono ridotte al lumicino. Intanto, alle spalle del Milan, le dirette inseguitrici non hanno ancora trovato continuità di risultati ma potrebbero farlo da un momento all'altro e la sensazione in casa rossonera è che sia necessario ripartire subito per non finire con l'essere sorpassati.

In tutto questo Gennaro Gattuso affronta una partita, quella contro la Fiorentina, dove in molti si attendono risposte - il pari di Bologna veniva dopo la clamorosa eliminazione dall'Europa League - e dove sarà costretto letteralmente a inventarsi un centrocampo: squalificati Kessié e Bakayoko, lungodegenti Bonaventura e Biglia, out anche Bertolacci e invisibili Montolivo e Halilovic, Ringhio aveva annunciato che si sarebbe inventato qualcosa. Vediamo cosa.

Le probabili formazioni di Gattuso e Pioli

Arrivato alla 17esima di Serie A con la coperta cortissima a causa dei numerosi infortuni che hanno afflitto la sua squadra soprattutto in mediana, Gattuso ha dovuto incassare anche le squalifiche di Kessié e Bakayoko, che dunque contro la Fiorentina saranno assenti. Ecco così che il tecnico rossonero schiererà un centrocampo inedito, con José Mauri perno centrale e ai suoi lati Davide Calabria a destra e Hakan Chalanoglu a sinistra. L'arretramento del turco lascia spazio nel tridente offensivo allo spagnolo Samu Castillejo - Borini è anche lui infortunato - che con Suso cercherà di servire al meglio Higuain. Possibile anche il ricorso nuovamente al 4-4-2, con Cutrone punta insieme al Pipita, Suso a destra e Castillejo in panchina.

Reduce dalla netta vittoria nel derby contro l'Empoli che è valsa il 10imo posto in classifica la Fiorentina di Pioli ha ritrovato i gol di Giovanni Simeone e riabbraccia due perni come Milenkovic in difesa e Veretout in mediana. I viola possono contare sulla rosa al gran completo e approfittare in trasferta del momento poco brillante del Milan, ma per tentare il colpo gobbo a San Siro si affideranno sulle certezze maturate fino a oggi: consueto undici titolare, Milenkovic terzino destro e Gerson preferito a Edmilson a centrocampo. In attacco Mirallas confermato come titolare, Pjaca in panchina.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Calabria, Mauri, Calhanoglu; Suso, Higuain, Samu Castillejo.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas.

Dove vedere Milan-Fiorentina in TV e streaming

Milan-Fiorentina andrà in scena sabato 22 dicembre alle ore 15 e sarà valida per la 17esima giornata della Serie A 2018/2019. Teatro dello scontro sarà lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano, direttore di gara il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. La partita sarà trasmetta in diretta da Sky esclusivamente per i suoi abbonati sul canale 201 del satellite e sul 382 del Digitale Terrestre: sarà naturalmente possibile seguire la sfida tra rossoneri e viola anche in streaming grazie a Sky Go, l'app che Sky ha dedicato ai suoi clienti e che consente la visione in diretta su pc, tablet e smartphone.

1x2: le quote dei bookmakers

Tutt'altro che scontata la vittoria del Milan per i bookmakers: nonostante giochino in casa i rossoneri non godono di enorme credito nelle quote, e pur restando il segno favorito l'1 paga ben 2,15 con X a 3,30 e 2 a 3,5. Che per chi è chiamato a fare i pronostici sia una gara tutt'altro che scontata lo si evince anche dai più probabili risultati esatti: accanto all'ovvio 1-0 (7,5) il 2-1 e lo 0-0 valgono 9 volte la posta giocata, 10 invece se si punta sul 2-0 per i rossoneri o su un corsaro 0-1 degli uomini di Pioli.

Nonostante sia a secco da ben 7 partite e apparentemente fuori dai piani futuri della società, che pare non intenzionata a riscattarlo, Gonzalo Higuain del Milan è ancora il favorito per sbloccare la gara: una sua rete in apertura è quotata a 4,5 mentre quella del collega viola Simeone va a 7,5 così come quella di Suso. Sorprendente Cutrone a 5,5: il giovane attaccante rossonero partirà con ogni probabilità dalla panchina ma viene quotato a 5,5, segno che Gattuso valuta ancora il 4-4-2.

Precedenti in Serie A

La Fiorentina non vince a San Siro contro il Milan da 5 partite e nelle ultime 3 ha sempre perso: la scorsa stagione dopo il vantaggio firmato da Simeone i viola furono travolti 5-1 con gol tra gli altri anche dell'ex-Kalinic adesso all'Atletico Madrid. L'ultima vittoria risale alla stagione 2013/2014, uno 0-2 firmato da Vargas e Borja Valero.

Milan e Fiorentina si sono sfidate in Serie A 156 volte e il bilancio pende a favore dei rossoneri con 71 vittorie contro le 42 dei viola: 43 i pareggi. Il bilancio cambia decisamente quando si gioca a Milano, dove la Fiorentina ha trionfato in appena 11 occasioni su 78. La più netta vittoria dei padroni di casa è il 6-0 registrato nella stagione 2004/2005 con doppiette di Crespo, Seedorf e Shevchenko.