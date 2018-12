Claudio #Marchisio falando com a torcida antes de #JuveRoma . Grazie per tutto, @ClaMarchisio8 !! 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 (via @Enrico_Zambruno ) pic.twitter.com/C23r1QSDeQ

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK