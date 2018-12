Il numero 25 viola trova la rete che vale i tre punti, benissimo anche Vitor Hugo. Per i rossoneri diverse insufficienze, pessima la prova dell'ex Villarreal.

0 condivisioni

59 minuti fa di Leonardo Mazzeo

Dopo due pareggi consecutivi per 0-0, il Milan di Gattuso scende in campo a San Siro per continuare la sua corsa al quarto posto. L'allenatore rossonero è costretto a rinunciare a tutto il centrocampo titolare, ma tiene comunque in panchina Montolivo e lancia Calabria mezzala. Pioli, dall'altra parte, si affida ancora a Chiesa e Simeone per provare il colpaccio e scalare qualche posizione in Serie A.

Primo tempo povero di emozioni: grande pressing della Fiorentina, con il Milan che si è affidato a una circolazione del pallone un po' troppo lenta. Qualche occasione buona per i rossoneri però c'è stata: due conclusioni ravvicinate di Calhanoglu, una fuori di poco e una murata sulla linea da Milenkovic, ci ha provato da fuori anche Rodriguez ma il suo tiro è stato respinto bene da Lafont.

Nella ripresa il Milan ci prova con più insistenza, ma è la Fiorentina a trovare il gol del vantaggio: grande giocata di Chiesa che da fuori area trova l'angolino giusto. I giocatori di Gattuso provano a riprenderla, ma la manovra rossonera è troppo caotica. Tanto fumo, niente gol: a San Siro vince la Fiorentina, con il Milan che così viene scavalcato dalla Lazio e scivola al quinto posto in Serie A.

Getty Images

Serie A, le pagelle di Milan-Fiorentina

Milan (4-3-3) : G. Donnarumma 6; Abate 6 (84' Conti s.v.), Zapata 6, Romagnoli 6, Rodriguez 6.5; Calabria 5.5, Mauri 6 (67' Cutrone 6), Calhanoglu 5.5; Suso 5.5, Higuain 5.5, Castillejo 5 (67' Laxalt 5.5). All. Gattuso 5

: G. Donnarumma 6; Abate 6 (84' Conti s.v.), Zapata 6, Romagnoli 6, Rodriguez 6.5; Calabria 5.5, Mauri 6 (67' Cutrone 6), Calhanoglu 5.5; Suso 5.5, Higuain 5.5, Castillejo 5 (67' Laxalt 5.5). All. Gattuso 5 Fiorentina (4-3-3): Lafont 6.5; Milenkovic 6.5, Pezzella 6, Vitor Hugo 7., Biraghi 5.5; Benassi 6 (86' Laurini s.v.), Veretout 6.5, Edmilson 5.5; Mirallas 5.5 (62' Gerson 6), Simeone 6, Chiesa 7. All. Pioli 6.5

I migliori

Chiesa 7

In ombra per due terzi della partita, poi trova il colpo vincente che vale i tre punti: Federico Chiesa regala i tre punti alla Fiorentina con un destro micidiale che non lascia scampo a Donnarumma.

Vitor Hugo 7

Preciso, attento, puntuale: il centrale di Pioli ha chiuso tutti i tentativi del Milan, resistendo dal punto di vista fisico e restando concentrato dal punto di vista tattico. Rimedia un giallo dopo un paio di interventi duri, ma non si scompone e tiene botta fino al 90'.

I peggiori

Castillejo 5

Chiamato ad agire da ala sinistra, lo spagnolo stecca in maniera piuttosto evidente: mai pericoloso negli ultimi 16 metri, più volte ha provato a saltare gli avversari senza successo (complice anche una buonissima prova di Milenkovic).

Getty Images

Higuain 5.5

Non lo aiutano troppo, è vero, ma anche lui ci mette del suo: prova qualche appoggio, ma dentro l'area non incide mai. Il digiuno (suo e del Milan) continua. Quando si sbloccherà di nuovo Gonzalo Higuain?

Gli allenatori

Gattuso 5

Dopo due pareggi di fila per zero a zero, arriva una pesante sconfitta interna che complica e non di poco la classifica del Milan: ora i rossoneri sono quinti in Serie A. Ok le squalifiche e gli infortuni, ma Gattuso deve trovare alla svelta la ricetta per uscire dalla crisi.

Pioli 6.5

La sua Fiorentina sbanca a San Siro dopo una partita di sostanza: i viola si difendono con ordine, rinunciano forse un po' troppo alla fase offensiva ma poi portano a casa il risultato grazie a una magia di Chiesa. Applausi, e zona Europa in vista.