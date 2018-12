Pellissier trova il gol a tempo scaduto e si regala il premio di migliore in campo, ma il Chievo deve ringraziare anche Sorrentino. Nell'Inter bene Perisic e Icardi, errore de Vrij.

0 condivisioni

un'ora fa di Daniele Rocca

Sarà un Natale amaro per l'Inter di Spalletti, non potrebbe essere più dolce per Sergio Pellissier. Lo sarebbe anche per il Chievo, peccato per i mesi iniziali buttati. La cura di Di Carlo sta pagando: cinque pareggi consecutivi in Serie A, tre dei quali contro Napoli, Lazio e Inter.

I nerazzurri perdono la scia del Napoli, che sale a +8. Mentre i punti di vantaggio sulla Lazio, quarta in classifica, sono cinque. Distanza di sicurezza, ma vedendo l'andamento della partita rimane il rimpianto per quel gol preso nel finale.

Merito della sponda di Stepinski e del pallonetto di Pellissier. L'Inter aveva trovato il vantaggio nel primo tempo grazie a un ritrovato Perisic, che aveva sfruttato al meglio il lavoro di Icardi e D'Ambrosio. Esaltante la prestazione di Sorrentino: il Chievo si salva grazie ai veterani della Serie A.

Triplice fischio al Bentegodi! Il ChievoVerona la recupera nel finale!



ChievoVerona 1️⃣ - 1️⃣ Inter#ChievoInter #SerieATIM pic.twitter.com/rFXHbpoCTd — Lega Serie A (@SerieA) December 22, 2018

Serie A, le pagelle di Chievo-Inter

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino 7; Depaoli 5.5, Bani 5, Rossettini 6.5, Barba 6; Hetemaj 6, Rigoni 6, Kiyine 6 (46' Jaroszyński 6.5); Giaccherini 6.5 (77' Birsa 6.5); Pellissier 7.5, Meggiorini 6 (62' Stepinski 6.5). All. Di Carlo 7

Inter (4-2-3-1): Handanovic 6.5; Vrsaljko 6, De Vrij 5.5, Skriniar 6, D'Ambrosio 6.5; Brozovic 5.5, Joao Mario 6 (81' Borja Valero 5.5); Politano 5.5 (75' Martinez 5.5), Nainggolan 6 (67' Vecino 5.5), Perisic 7; Icardi 6. All. Spalletti 5.5

I migliori

Pellissier 7.5

Nell'armadietto dello spogliatoio ha un quadro che invecchia al suo posto. Ad aprile compirà 40 anni, andatelo a dire a quel ragazzino che prima costringe Handanovic alla super parata e nei minuti di recupero lo scavalca con un pallonetto morbido morbido. Nel mezzo anche una rovesciata che finisce fuori di poco: sembrava Cristiano Ronaldo. Ma questa sera è SP31.

Perisic 7

Ivan ritorna terribile. Sono passati 112 giorni dall'ultimo gol in Serie A, quello segnato contro il Bologna, dove servì anche un assist. Da quel momento in poi si erano perse le tracce del miglior Perisic, tornato a spadroneggiare sulla sinistra nel primo tempo del Bentegodi. La sua zampata però non basta a regalare un sereno Natale ai tifosi dell'Inter.

Sorrentino 7

Se per il Chievo il sogno salvezza è ancora vivo, lo deve anche all’altro suo “vecchietto” terribile. Quello tra i pali e che è quasi sempre uno dei migliori in campo per i gialloblù. Gli interventi decisivi sono su Icardi: quasi d’istinto sul tiro di controbalzo nel primo tempo, con una lettura tempestiva nella ripresa dopo che l’argentino aveva mandato al cinema un suo compagno con una finta.

54 Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Chievo v Internazionale - Serie A 2018/2019-foto-55

Chiudi 1 di 54

I peggiori

De Vrij 5.5

Nella terra di nessuno al momento del pareggio del Chievo. Prima è il marcatura di Pellissier, lo lascia per andare a saltare con Stepinski e perde il duello aereo, spianando la strada al capitano del Chievo.

De Paoli 5.5

Finisce la partita con la lingua di fuori. D'Ambrosio e Perisic non gli danno tempo di respirare, su e giù su quella fascia. Hetemaj non lo aiuta quanto dovrebbe e gli esterni nerazzurri imperversano su quella fascia. Nella ripresa prova a spingere con più continuità, ma senza regalare palloni giocabili agli attaccanti.

Bani 5

Icardi lo porta a spasso dove vuole. Il guinzaglio è troppo lungo, Maurito può fare il proprio comodo. Ci deve pensare Sorrentino a evitare che il bomber argentino esulti al Bentegodi. Con la sua esperienza dovrebbe essere il primo a guidare i compagni, invece è il primo ad abbandonare la nave.