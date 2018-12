Dopo il gol, Milinkovic-Savic è scoppiato in un pianto liberatorio quasi a scacciar via tutti i pensieri di queste settimane che lo hanno visto al centro delle critiche e delle indiscrezioni di calciomercato. Ora la Lazio spera di aver ritrovato il suo gigante e di poter ripartire da lui in questa Serie A.

Il serbo, che ha ritrovato la rete che in Serie A mancava dalla partita contro il Genoa dello scorso 23 settembre, è stato bravo a ribadire in rete con un tap-in una respinta di Cragno su conclusione velenosa di Correa.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK