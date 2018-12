La sfida fra bianconeri e giallorossi sembra nettamente sbilanciata in favore della squadra di Cristiano Ronaldo, ma una Roma più accorta, con Florenzi avanzato, potrebbe creare sorprese.

2 ore fa di Jvan Sica

Il girone d’andata in Serie A sta per terminare e Juventus-Roma arriva proprio nel momento in cui potrebbe esserci una sorpresa. La Juventus è una squadra almeno tre spanne sopra la Roma, ha ritrovato i meccanismi difensivi che senza Bonucci si erano disarticolati lo scorso anno, a centrocampo Pjanic è al massimo della sua parabola tecnica e fisica, mentre in attacco l’aggiunta di Cristiano Ronaldo vale molto di più dei suoi gol o dell’attenzione difensiva che le altre squadre devono prevedere per cercare di limitarlo. Con CR7 la Juve si sente davvero invincibile e arrivare a questo grado di personalità è fondamentale per vincere la maggior parte delle partite.

Giusto essere prudenti però perché tutte le squadre che acquisiscono la consapevolezza di essere nettamente superiori alle altre possono avere due tipi di problemi in alcune partite dell’anno: il primo è la sottovalutazione nel corso del match. Quando i copioni delle partite sono tutti uguali, è possibile che la squadra vada in confusione quando accade qualcosa di non preventivato. In secondo luogo squadre come la Juventus nella storia hanno spesso avuto problemi contro squadre che hanno grandi potenzialità ma sono in un periodo di confusione, perché più difficile in queste fasi inquadrarne le caratteristiche.

Questa partita può essere difficile per la Juventus proprio per questo motivo. La Roma dal canto suo ha tanti problemi, prima di tutto di infortuni dei suoi uomini principali e una squadra di giovani a cui mancano in una volta sola Dzeko, De Rossi ed El Shaarawy è abbastanza normale che soffra. Il secondo grande problema romanista è che Di Francesco ancora non ha capito i compiti da dare a tutti i suoi uomini. L’equilibrio perfetto era stato trovato con El Shaarawy da mezzapunta esterna, Under a fare l’ala che salta l’uomo e Lorenzo Pellegrini come mezzapunta centrale, brava a buttarsi negli spazi creati da Dzeko. Il centravanti, il Faraone e Pellegrini si sono infortunati e tutto è diventato molto più difficile.

Getty Images Zaniolo e Schick guideranno l’attacco romanista nella partita contro la Juventus

Le scelte di Allegri e Di Francesco: le probabili formazioni di Juventus-Roma in Serie A

Allegri in conferenza stampa ha parlato di Giorgio Chiellini, sottolineando come lui è davvero insostituibile rispetto a Bonucci che proprio in questa partita dovrebbe prendersi un giorno di riposo, sostituito da Benatia. Spinazzola è pronto e in discreta forma dopo l’infortunio, ma i due terzini titolari contro la Roma saranno ancora De Sciglio e Alex Sandro.

A centrocampo gli uomini sono tanti, ma Emre Can dovrebbe essere ancora destinato alla panchina, con Bentancur che torna da titolare insieme a Pjanic e Matuidi. Il trio d’attacco ormai è stabile: Dybala un passo dietro Cristiano Ronaldo e Mandzukic.

Di Francesco va a Torino e cerca di coprirsi soprattutto sulle fasce avanzando Florenzi e schierando Santon alle sue spalle. L’altra scelta riguardava chi far giocare come riferimento centrale in attacco. Si ipotizzava una possibile scelta a sorpresa con Zaniolo, mentre l’allenatore della Roma ha confermato Schick. Zaniolo però dovrebbe giocare comunque alle spalle del centravanti, affiancato solo da un’altra punta, il turco Under.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Florenzi; Schick

Dove vedere Juventus-Roma in tv e streaming

Juventus-Roma andrà in scena sabato 22 dicembre alle ore 20.30 per la diciassettesima giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile su pc, tablet, cellulari, smart tv e console per videogiochi.

1X2 le quote dei bookmakers

La Roma è una squadra con grosse potenzialità ma in questo momento la forza della Juve non teme avversari. Le quote dei bookmakers confermano lo squilibrio con l’1 che è dato solo a 1,42, mentre il 2 è altissimo, a 7,75. Anche l’X sembra poco probabile, quotato a 4,50. La quota del Goal per entrambe le squadre è interessante, a 1,90, così come l’Under 1,5, a 4,00. Se si immagina davvero una Juventus così dominante, bene puntare su un risultato esatto molto pro-Juve come un 3-0 dato a 9,50 o un 3-1 a 12. Come primo marcatore, Cristiano Ronaldo è davvero basso, a 3,90, mentre il gol dell’ex di Pjanic vale molto di più, quotato a 13. In caso di gara bloccata, il gol del difensore è un’opzione da considerare. In questo senso la quota di 28 su Chiellini primo marcatore fa gola.

I precedenti

Fino ad oggi Juve e Roma si sono affrontate 168 volte in Serie A, con 80 vittorie bianconere, 49 pareggi e 39 vittorie giallorosse. La Juve ha spesso avuto nella Roma la vittima sacrificale soprattutto nelle partite casalinghe. L’ultima vittoria romanista a Torino infatti è quella del 23 gennaio 2010, con gol di Totti e Riise all’ultimo minuto, che ribaltano il gol di Del Piero. Di partite memorabili ce ne sono tante. Si può iniziare da quella del 24 maggio 1958, primo match in notturna della storia della Serie A con vittoria per 3-0 della Juve e conseguente conquista del suo decimo scudetto.

Tra gli anni ’60 e i ’70 la “Rometta” poteva poco contro lo strapotere juventino, mentre ad inizio anni ’80 cambia la musica. La Roma lotta per lo scudetto e la sfida del gol annullato a Turone è ancora un ricordo forte per i tifosi giallorossi. Nella stagione 1982-83 la Roma perde entrambe le partite contro la Juve ma vince lo scudetto. L’unica grande partita della Juve di Maifredi è contro i giallorossi, battuti per 5-0 nel 1990, mentre all’inizio del nuovo millennio i giallorossi riescono a fare ottime prove a Torino, come quella del 6 maggio 2001, con il pareggio per 2-2 che sarà decisivo per la conquista del terzo scudetto romanista.