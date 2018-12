L'allenatore rossonero liquida così il discorso sull'esclusione dell'ex capitano e parla di Higuain: "Finché sta qui va sfruttato e messo nelle condizioni di dare il meglio".

16 minuti fa di Marco Ercole

Se non gioca nemmeno senza tutto il centrocampo - si diceva prima della partita - allora Montolivo non lo farà più con la maglia del Milan. Quella con la Fiorentina sembrava dovesse essere la sua partita, ma la realtà è stata un'altra. Perché un po' a sorpresa Gattuso ha tenuto fuori ancora una volta l'ex capitano, rinviando il suo possibile esordio in questo campionato di Serie A. Al termine della gara l'allenatore del Milan ha spiegato l'esclusione così:

Mauri per me ha fatto una buona partita, Montolivo ha giocato zero minuti in stagione. Le scelte le faccio su questo aspetto qui. Un giocatore mi deve piacere per metterlo in campo. In questo momento faccio queste scelte qua, ma se oggi parliamo del perché non sia sceso in campo Montolivo siamo fuori strada.

C'è spazio anche per parlare della voce di calciomercato su un possibile scambio con il Chelsea tra Higuain e Morata: