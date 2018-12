Situazione molto diversa per Pioli che ha a disposizione quasi l'intera rosa. Il tecnico viola si affida al tridente composto da Chiesa, Simeone e Mirallas confermato dal primo minuto dopo la prova positiva contro l'Empoli. Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina, valida per il 17esimo turno di Serie A:

La squadra di Gattuso però ha dei grossi problemi di formazione ed è in vera emergenza a centrocampo: le assenze di Biglia, Kessié, Bakayoko, Bonaventura e Bertolacci costringono Gattuso a schierare Calabria nel ruolo di mezzala nel 4-3-3. José Mauri parte titolare per la seconda volta in questa Serie A dopo la sfida col Parma, in avanti Suso, Higuain e Castillejo.

La 17esima giornata di Serie A si gioca interamente sabato 22 dicembre e una delle partite più importanti è Milan-Fiorentina delle 15:00, in cui i padroni di casa cercano la vittoria per difendere il quarto posto.

