La gara è uno scontro decisivo per la lotta salvezza

0 condivisioni

un'ora fa di Alessandro Naimo

Udinese-Frosinone è uno scontro decisivo per la salvezza. I friulani arrivano alla gara dopo due sconfitte consecutive subite contro Atalanta e Inter, che hanno condannato la squadra di Nicola alla 17esima posizione in classifica con 13 punti. Il Frosinone, dal canto suo, non vive un periodo tanto migliore. Dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo, la società ha deciso di esonerare Moreno Longo e di affidare la squadra a Baroni, che è il nuovo allenatore dei ciociari. Baroni ha il compito di risollevare la classifica dei gialloblù, attualmente penultimi con 8 punti. Udinese-Frosinone è dunque la gara che può permettere ai padroni di casa di respirare, oppure al Frosinone di provare ad uscire dalla zona retrocessione.

Serie A, dove vedere Udinese-Frosinone in TV e streaming

Udinese-Frosinone, gara valida per la 17ª giornata di Serie A, è in programma sabato 22 dicembre allo stadio Friuli di Udine. Il fischio d'inizio è alle ore 15 e dirige la gara il signor Valeri. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere in TV e streaming Udinese-Frosinone. La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, la nuova piattaforma di streaming. È possibile collegarsi a DAZN tramite il sito oppure, in alternativa, attraverso l'app disponibile per Smart TV, tablet e smartphone.