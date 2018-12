I crociati vogliono tenere lontana la zona bassa della classifica, il Bologna cerca il riscatto

di Alessandro Naimo

Parma-Bologna è la gara che i felsinei cercano per uscire dalla zona bassa della classifica. La squadra di Inzaghi, in crisi, è reduce dal pareggio a reti bianche ottenuto martedì contro il Milan, e cerca una vittoria per abbandonare il 18esimo posto in classifica, attualmente occupato con 12 punti. Il Bologna vorrebbe approfittare del match tra Udinese e Frosinone per scavalcare, con una vittoria, proprio i friulani. Il Parma, dal canto suo, naviga in buone acque. La squadra di D'Aversa vuole tornare però alla vittoria dopo la sconfitta subita a Genova ad opera dalla Sampdoria, e cerca il riscatto davanti al suo pubblico.

Serie A, dove vedere Parma-Bologna in TV e streaming

Parma-Bologna è la gara valida per la 17ª giornata di Serie A in programma sabato 22 dicembre allo stadio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio sarà alle 18 e dirigerà il match il signor Abisso. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Parma-Bologna in TV e streaming. La gara sarà trasmessa in esclusiva su Sky su Sky Sport 253. Sarà possibile vedere Parma-Bologna anche in streaming su Sky Go, la piattaforma di streaming di Sky riservata agli abbonati. Per accedere a Sky Go è necessaria l'app disponibile per pc, smartphone e tablet.