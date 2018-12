La rincorsa del Napoli alla Juventus passa per la SPAL

2 ore fa di Alessandro Naimo

Napoli-SPAL è la gara che la squadra di Ancelotti è chiamata a vincere, se vuole mantenere il fiato sul collo alla Juventus. I partenopei sono reduci da tre vittorie consecutive ottenuto dopo lo stop casalingo col Chievo, ma il distacco in classifica è già importante. La Juventus, infatti, è prima con 8 punti di vantaggio sul Napoli, che può approfittare dell'impegno dei bianconeri contro la Roma per cercare di diminuire il distacco in classifica. Per farlo, però, il Napoli dovrà battere la SPAL di Semplici, avversario ostico che arriva al San Paolo dopo il pareggio contro il Chievo. I ferraresi vogliono continuare a stare lontani dalla zona bassa della classifica: la SPAL occupa, infatti, il 15esimo posto con 16 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sull'Udinese terzultima.

Serie A, dove vedere Napoli-SPAL in TV e streaming

Napoli-SPAL si gioca sabato 22 dicembre allo Stadio San Paolo, fischio d'inizio alle ore 15 affidato al signor Manganiello. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Napoli-SPAL in TV e streaming. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 252. Sarà possibile seguire Napoli-SPAL anche in streaming attraverso Sky Go, la piattaforma che Sky mette a disposizione dei suoi abbonati attraverso l'app per pc, smartphone e tablet.