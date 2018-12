Il Milan è chiamato al riscatto dopo il brutto pareggio contro il Bologna.

2 ore fa di Alessandro Naimo

Milan-Fiorentina deve essere la gara del riscatto per i rossoneri. La squadra di Gattuso non ha approfittato del passo falso della Lazio, sconfitta in casa dell'Atalanta, per allungare in classifica. I rossoneri hanno portato a casa solo un pareggio nell'ultimo turno di campionato contro il Bologna, uno 0-0 a reti bianche che non ha convinto Gattuso. Adesso il Milan è chiamato a riscattarsi, ma per farlo dovrà battere la Fiorentina. La squadra di Pioli è reduce dalla vittoria per 3-1 nel derby toscano contro l'Empoli, e non è un avversario semplice da affrontare. I viola vogliono infatti dare una scossa alla classifica: dopo un buon avvio di campionato, la Fiorentina ha subito una battuta d'arresto e adesso si trova in decima posizione con 22 punti, in piena corsa per un posto in Europa.

Serie A, dove vedere Milan-Fiorentina in TV e streaming

Milan-Fiorentina è la gara valida per la 17ª giornata di Serie A in programma sabato 22 dicembre alle ore 15 allo Stadio San Siro di Milano. Il direttore di gara designato è Mariani. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Milan-Fiorentina in TV e streaming. La gara di San Siro sarà visibile su Sky sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 256. Sarà inoltre possibile vedere Milan-Fiorentina in streaming su Sky Go, il servizio di streaming dedicato agli abbonati Sky e accessibile tramite app per pc, smartphone e tablet.