La gara dell'Olimpico è il lunch match della 17ª giornata

un'ora fa di Alessandro Naimo

Lazio-Cagliari è la gara che apre la 17ª giornata di Serie A. I biancocelesti sfidano la squadra di Maran alle 12.30 di sabato 22 dicembre, nel lunch match in programma allo Stadio Olimpico. La Lazio è reduce dallo scivolone in casa contro l'Atalanta, ma per sua fortuna il Milan ha pareggiato a Bologna, così la squadra di Inzaghi non ha visto allontanarsi il quarto posto, distante solo due punti. Il Cagliari, dal canto suo, vuole riscattare la sconfitta subita in casa contro il Napoli per 1-0.

Serie A, dove vedere Lazio-Cagliari in TV e streaming

Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Lazio-Cagliari in TV e streaming. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, la nuova piattaforma di streaming. L'app di DAZN è disponibile per smart TV, tablet e smartphone, ma chi non ha a disposizione una televisione compatibile può collegare il proprio smartphone alla TV tramite dispositivi di screen mirroring come il Google Chromecast. Inoltre, è possibile attivare un mese di prova di DAZN per guardare Lazio-Cagliari gratis in streaming. Al termine dei 30 giorni gratuiti, il servizio si rinnoverà al costo di 9.99 al mese.