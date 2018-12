Il big match della 17ª giornata è in programma all'Allianz Stadium

15 minuti fa di Alessandro Naimo

Juventus-Roma è il big match della 17ª giornata di Serie A. I bianconeri, dopo la sconfitta nell'ultimo turno di Champions League contro lo Young Boys, sono tornati alla vittoria nel derby contro il Torino, e adesso cercano continuità per evitare che il Napoli, impegnato in casa contro la SPAL, possa ridurre gli 8 punti di distacco in classifica. La squadra di Di Francesco, invece, arriva dalla vittoria casalinga contro il Genoa, successo che ha dato fiducia alla Roma in vista della difficile trasferta di Torino. L'obiettivo dei giallorossi è quello di migliorare la classifica, che li vede attualmente settimi con 24 punti.

Serie A, dove vedere Juventus-Roma in TV e streaming

Juventus-Roma, posticipo della 17ª giornata di Serie A, è in programma sabato 22 dicembre alle 20.30 all'Allianz Stadium. Ad arbitrare la gara sarà il signor Davide Massa. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Juventus-Roma in TV e streaming. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming. È possibile accedere a DAZN attraverso l'app per Smart TV, tablet e smartphone. Se la vostra TV non fosse compatibile con l'app di DAZN, potete collegare il vostro dispositivo alla televisione attraverso un device di screen mirroring, come il Google Chromecast. È possibile vedere gratis in streaming Juventus-Roma attivando il mese gratuito sul sito di DAZN. Al termine dei 30 giorni il servizio si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.