2 ore fa di Alessandro Naimo

Genoa-Atalanta vede Prandelli alla ricerca della prima vittoria sulla panchina rossoblù. Il tecnico, subentrato a Juric dopo la sconfitta col Torino, ha ottenuto solo un pareggio contro la Spal e una sconfitta subita nell'ultimo turno contro la Roma. Prandelli è stato chiamato da Preziosi per risollevare la classifica del Grifone, attualmente 16esimo con 16 punti. Il Genoa potrebbe approfittare anche dello scontro tra Udinese e Frosinone per allungare il distacco proprio sui friulani, ma davanti ha un'Atalanta galvanizzata dalla vittoria casalinga contro la Lazio. La squadra di Gasperini è infatti in piena corsa per l'Europa, essendo sesta con 24 punti.

Serie A, dove vedere Genoa-Atalanta in TV e streaming

Genoa-Atalanta è in programma sabato 22 dicembre alle ore 15 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. L'arbitro designato per la gara è il signor Doveri. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Genoa-Atalanta in TV e streaming. La gara sarà visibile in diretta tv su Sky al canale Sky Sport 253. Inoltre, sarà possibile vedere Genoa-Atalanta in streaming attraverso Sky Go, la piattaforma che Sky mette a disposizione dei suoi abbonati tramite app per pc, smartphone e tablet.