La Samp fa visita ai toscani

2 ore fa di Alessandro Naimo

Empoli-Sampdoria mette di fronte due squadre che stanno attraversando un momento diverso. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta subita nel derby toscano contro la Fiorentina: il 3-1 del Franchi pesa e la squadra di Iachini vuole riscattare la brutta prestazione con una vittoria, con l'obiettivo di allungare il distacco sul terzultimo posto, approfittando anche dello scontro diretto tra Udinese e Frosinone. La Sampdoria, dal canto suo, arriva da quattro risultati utili consecutivi, due pareggi e due vittorie, e vuole continuare a mantenere il ruolino di marcia.

Serie A, dove vedere Empoli-Sampdoria in TV e streaming

Empoli-Sampdoria, gara valida per la 17ª giornata di Serie A, si gioca sabato 22 dicembre allo Stadio Castellani di Empoli, con fischio d'inizio fissato per le 15. Ma adesso ecco tutte le informazioni su dove vedere Empoli-Sampdoria in TV e streaming. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky al canale Sky Sport 255. È possibile seguire Empoli-Sampdoria in streaming attraverso l'app di Sky Go, la piattaforma dedicata agli abbonati Sky. L'app di Sky Go è disponibile per pc, smartphone e tablet.