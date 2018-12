I nerazzurri a Verona per accorciare la classifica.

0 condivisioni

2 ore fa di Alessandro Naimo

Chievo-Inter è quasi un testacoda in classifica. I nerazzurri, terzi con 32 punti, cercano la seconda vittoria consecutiva dopo il successo in casa contro l'Udinese, che è servita a scacciare l'incubo dell'eliminazione dalla Champions League. La squadra di Spalletti cerca però continuità, ma per ottenere i tre punti dovrà passare sul Chievo, ultimo in classifica con 4 punti ma in cerca di riscatto. La squadra di Di Carlo è reduce da quattro pareggi consecutivi e cerca ancora il primo successo in questo campionato. I clivensi potranno approfittare dello stato di forma dell'Inter, che contro l'Udinese ha portato a casa il risultato grazie ad un rigore ad un quarto d'ora dalla fine.

Serie A, dove vedere Chievo-Inter in TV e streaming

Chievo-Inter è il match valido per la 17ª giornata di Serie A, in programma allo Stadio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio è fissato per le 18 e dirige la gara il signor Pasqua. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Chievo-Inter in TV e streaming. A trasmettere la gara in diretta esclusiva sarà Sky sui canali Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 252. Sarà possibile vedere Chievo-Inter in streaming tramite Sky Go, il servizio che Sky mette a disposizione dei suoi abbonati e che è accessibile tramite app per pc, smartphone e tablet.