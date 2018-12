L'Inter va a Verona contro un Chievo imbattuto da cinque partite. Spalletti sceglie il 4-2-3-1, deve rinunciare ad Asamoah e rilancia Nainggolan. Di Carlo si affida a Pellissier e Meggiorini.

0 condivisioni

un'ora fa di MarcoValerio Bava

L'Inter va a Verona, l'aspetta il Chievo. Partita già scritta? No, perché i gialloblu con Di Carlo in panchina hanno fermato Napoli e Lazio e non hanno mai perso. Ma nemmeno mai vinto e in casa clivense si sogna il colpo grosso contro i nerazzurri. Spalletti però non può permettersi passi falsi per non perdere terreno dal Napoli e mantenere a distanza chi segue. Milan su tutti che ora è a cinque punti. La partita si giocherà al Bentegodi alle 18.00 ed è valida per la 17a giornata di Serie A.

A dirigerla ci sarà il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, assistito da Posato e Galletto. Il IV uomo è Piscopo, al var impegnato Marinelli, avar Del Giovane. Il bilancio dell'Inter con il fischietto è striminzito e positivo: un solo precedente, lo scorso anno e vittoria netta (4-0) contro il Cagliari. Cinque, invece, gli incroci col Chievo e bilancio in perfetto equilibrio: due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

L'Inter è reduce dalla vittoria di misura sull'Udinese, un successo importante che ha permesso ai nerazzurri di allungare sul Milan e sulla Lazio e non perdere le distanze dal Napoli che occupa la seconda piazza, ma serve dare continuità al cammino che nelle ultime cinque di campionato è stato altalenante, fatto di due vittorie e altrettante sconfitte, inframezzate dal pareggio contro la Roma. Il Chievo è ancora a secco di vittorie in Serie A, ma è imbattuto da cinque partite, la cura Di Carlo ha dato i suoi frutti, perché i veneti sono tornati squadra, compatti e difficili da affrontare.

Getty Images

Serie A, le probabili formazioni di Chievo-Inter

Spalletti dovrebbe tornare al 4-2-3-1 e deve fare i conti la squalifica di Asamoah e l'assenza di Miranda. In difesa, sugli esterni saranno impiegati Vrsaljko e D'Ambrosio spostato a sinistra. Al centro la coppia De Vrij e Skriniar. In mezzo al campo Gagliardini è favorito su Vecino, mentre dovrebbe tornare dal 1' Radja Nainggolan che ha smaltito il problema alla caviglia e dovrebbe essere preferito a Joao Mario e Borja Valero. Il belga non è ancora al top, ma dovrebbe giocare per mettere minuti nelle gambe in vista della sfida contro il Napoli. Politano e Perisic supporteranno Icardi.

Di Carlo deve fare a meno di Radovanovic squalificato e valuterà fino all'ultimo le condizioni di Obi e Cacciatore non al meglio. In questo momento nettamente favoriti Rigoni e Depaoli. In difesa ci sarà Rossettini a guidare il reparto a tre, completato da Bani e Barba. Nel 3-4-1-2 spazio sugli esterni a Depaoli e Jaroszynski, con Hetemaj accanto a Rigoni e Giaccherini a supporto di Pellissier e Meggiorini.

Chievo (3-4-1-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Depaoli, Rigoni, Hetemaj, Jaroszynski; Giaccherini; Pellissier, Meggiorini. All. Di Carlo.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, D'Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

Getty Images

Dove vedere Chievo-Inter in tv e streaming

La sfida tra le due squadra sarà trasmessa da Sky sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e su SkyCalcio 2 (canale 252 del satellite). Chievo-Inter sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Le quote dei bookmakers

L'Inter è nettamente favorita, il 2 si gioca a 1,40. Il pareggio è offerto a 4,50, mentre il successo del Chievo vale 8,50 volte la posta giocata. Partita da gol o da no gol? L'eventualità che segnino entrambe piace poco ai bookmakers che la quotano a 2,15; mentre il no gol sta a 1,63. Quote molto simili per Under-Over 2,5: 1,85 per l'under, 1,87 per l'over. Il parziale finale X-2 è offerto a 4,00. Risultato esatto più probabile per i quotisti è lo 0-2 che vale 6,00. Primo marcatore: Icardi favorito a 4,50, Pellissier è dato a 10.

Getty Images Getty Images

Precedenti e statistiche

Sono 32 gli incroci tra le due squadre, con 20 vittorie dell'Inter, sette pareggi e cinque vittorie del Chievo. Ma a Verona il bilancio è più equilibrato perché la squadra di casa si è imposta in quattro occasioni su 16, poi nove vittorie nerazzurre e solo tre pareggi; con 24 reti segnate a 15 per gli ospiti. L'ultima sfida al Bentegodi in Serie A risale all'aprile di quest'anno, successo della squadra di Spalletti (1-2) con i gol di Icardi e Perisic, poi la rete di Stepinski. Il bomber della sfida è Sergio Pellissier che ha timbrato il cartellino sei volte. Seguono Icardi e Perisic con cinque gol, stessa quota per Vieri.