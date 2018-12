Ora se sia ridicolo non lo so. Diciamo che c’è sicuramente qualcosa da rivedere nell'applicazione del Var.

Al termine della partita di Serie A tra Juventus e Roma, trasmessa su DAZN, come al solito è andato in scena il programma Diletta Gol. In studio, con la Leotta a condurre, gli opinionisti Mauro Camoranesi e Vincent Candela, che hanno commentato l'episodio del gol del 2-0 realizzato da Douglas Costa, poi annullato dall'arbitro dopo aver consultato il Var.

L'opinionista di DAZN non usa mezzi termini per commentare la rete annullata a Douglas Costa che sarebbe valsa il 2-0 dei bianconeri contro la Roma.

