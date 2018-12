Gli spagnoli vincono la coppa del mondo per club FIFA dopo aver superato 4-1 in finale i volenterosi emiratini dell'Al-Ain.

0 condivisioni

26 minuti fa di Simone Cola

Di questi tempi una vittoria per il Real Madrid è sempre una vittoria. Per questo le merengues possono sorridere, a maggior ragione perché il 4-1 con cui i campioni d'Europa liquidano gli emiratini dell'Al-Ain, che segue a stretto giro di posta il 3-1 rifilato ai giapponesi del Kashima Antlers, certifica la vittoria del quarto Mondiale per club, il terzo consecutivo dopo le vittorie arrivate nel 2016 e nel 2017.

Un sorriso a metà, quello di Santiago Solari e dei milioni di tifosi del Real Madrid. A metà perché come già accaduto nella vittoria di mercoledì contro il Kashima Antlers, steso da tre acuti di Gareth Bale, la sensazione è che le merengues fossero troppo forti per perdere questo tipo di competizione, disputata del resto contro due squadre asiatiche di media levatura, e non che il trionfo sia stato legittimato attraverso prestazioni degne dei nomi che i vincitori delle ultime tre edizioni della Champions League possono schierare in campo.

Da una squadra che può contare su campioni come Benzema, Bale, Sergio Ramos, Varane e molti altri era lecito aspettarsi un gioco decisamente più convincente. Invece anche nella finale contro i padroni di casa dell'Al-Ain, giustiziere del River Plate ma pur sempre squadra decisamente modesta, il Real Madrid di Solari è parso tutto tranne che una squadra, trionfando grazie alle fiammate dei suoi campioni e non prima di aver persino fatto correre qualche brivido sulla schiena dei suoi sostenitori.

Getty Images

Mondiale per club, il Real Madrid supera l'Al-Ain in finale

Sono passati appena 4 minuti di gioco quando Courtois deve allungarsi per toccare il pallone quel tanto che basta da impedire a Caio di portare clamorosamente in vantaggio i suoi, e al 12esimo un'altra fuga degli emiratini si tramuterebbe in rete se il tiro di El Shahat, abile nel mettere a sedere il portiere belga, non fosse deviato alla disperata da Sergio Ramos sulla linea di porta. Ma proprio quando il Real Madrid sembra vacillare ecco che arriva il gol del vantaggio.

A siglarlo è nientemeno che il Pallone d'Oro 2018 Luka Modric, che conclude un'azione iniziata sulla destra da Lucas Vazquez e rifinita benissimo da Benzema con una botta di sinistro da fuori area che fa secco Khalid Essa. Si potrebbe a quel punto immaginare un monologo spagnolo ma non è così: l'Al-Ain non si avvicina neanche tecnicamente al livello degli avversari ma tiene botta, ha il coraggio dell'incoscienza e il sostegno dei tifosi e soprattutto è squadra.

Certo la differenza di qualità rimane impressionante ed è per questo che nonostante il Real Madrid appaia ancora molto involuto il risultato non si sblocca. Con il passare dei minuti e l'affiorare della stanchezza le differenze ovviamente emergono sempre più, e così dopo che Bale ha rischiato di imitare Cristiano Ronaldo a Torino contro la Juventus nella scorsa Champions League (il gallese va in cielo e colpisce in rovesciata ma la mira è imprecisa) arriva il 2-0 firmato da Marcos Llorente, bravo nel colpire al volo il pallone da fuori area dopo una respinta della difesa su un calcio d'angolo.

A stendere definitivamente un avversario rivelatosi più ostico del previsto, e che anche dopo il doppio svantaggio non rinuncia a cercare il gol, ci pensa il capitano Sergio Ramos con uno dei suoi marchi di fabbrica, un colpo di testa che archivia una partita il cui esito non è forse mai stato in discussione ma dalla quale certo in tanti si aspettavano di avere indicazioni migliori.

Certo è una vittoria, un altro trofeo che va ad arricchire la bacheca più ricca al mondo e che farà morale, darà uno spunto per ripartire, ma al momento attuale dire che la crisi è alle spalle sarebbe decisamente affrettato. Nel finale arrivano altri due gol, quello della bandiera dei padroni di casa firmato dal giapponese Shiotani e l'autogol firmato dall'egiziano dell'Al-Ain Yahia Nader. Finisce 4-1, finisce con il Real Madrid che come due anni fa e come l'anno scorso alza al cielo il Mondiale per club. I

mmagini simili ma momenti decisamente diversi: quella di Zidane era una squadra che non aveva paura di niente e di nessuno, questa è ancora un "work in progress": a Santiago Solari il compito di non lasciare che questo trofeo, prestigioso ma pur sempre arrivato con due vittorie contro giapponesi e emiratini, non resti l'unica nella sua esperienza sulla panchina delle merengues.