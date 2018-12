Torna il campionato italiano: oggi si giocano tutte le partite della 17esima giornata di Serie A. Il Real Madrid si gioca il Mondiale per club.

22 minuti fa di Daniele Minuti

Il campionato italiano ritorna e in un sabato ricchissimo di appuntamenti importanti, si giocano tutte e 10 le partite in programma per la 17esima giornata di Serie A in un turno che potrebbe dare verdetti molto importanti e per questo motivo domina i giornali italiani della nostra rassegna stampa sportiva di oggi. Il piatto forte è sicuramente il posticipo delle 20:30 Juventus-Roma: all'Allianz Stadium arrivano i giallorossi di Di Francesco che sperano di trovare un altro risultato positivo dopo la vittoria contro il Genoa di domenica scorsa, ma mancheranno ancora pedine importanti come De Rossi non convocato. I bianconeri intanto vogliono vincere per continuare la loro marcia quasi perfetta in testa alla classifica e tenere a distanza Napoli e Inter che saranno impegnate nel pomeriggio. I partenopei ospiteranno la SPAL al San Paolo mentre la squadra allenata da Luciano Spalletti andrà a giocare in trasferta sul campo del Chievo Verona. Spazio sulle prime pagine delle testate sportive presenti nella rassegna stampa di sabato 22 dicembre anche alla partita complicata per il Milan di Gattuso che aspetta la Fiorentina a San Siro in una situazione di vera e propria emergenza per via dei tanti infortuni.

Passando ai giornali spagnoli, il grande tema di oggi è il Real Madrid che nel tardo pomeriggio giocherà in Arabia Saudita la finale valida per l'assegnazione del Mondiale per club contro la squadra locale dell'Al-Ain. In caso di vittoria, i campioni d'Europa solleverebbero il trofeo per il terzo anno consecutivo, impresa mai riuscita a nessuna squadra prima d'ora.

In Spagna però si gioca anche il campionato e la capolista Barcellona scenderà in campo alle 18:30 contro il Celta Vigo: l'obiettivo dei detentori del titolo in Liga è quello di trovare i 3 punti che terrebbero lontane le due inseguitrici più accreditate, cioè l'Atletico Madrid e il Siviglia.