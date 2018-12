Marc Marquez al lavoro per recuperare in vista dei test MotoGP a Sepang. Il Cabroncito spera di conoscere qualche segreto della Ducati con l'arrivo di Lorenzo. E confessa: "Vorrei l'esperienza di Valentino Rossi".

0 condivisioni

2 ore fa di Luigi Ciamburro

Prosegue la riabilitazione di Marc Marquez dopo l'intervento alla spalla sinistra dello scorso 4 dicembre, per farsi trovare in forma in vista del test di Sepang in programma a febbraio. Un problema che si trascinava da anni, che non gli ha impedito di conquistare anche l'ultimo titolo MotoGP nonostante la persistenza delle dislocazioni, lasciando attoniti persino i medici che lo hanno sottoposto ad intervento. Con quel problema articolare sono inspiegabili le sue prestazioni in campionato, la continua ricerca del limite, i salvataggi "miracolosi", la bagarre con il rivale Dovizioso fino all'ultima curva.

Ha cominciato la stagione 2018 con un podio, seguito da un week-end argentino totalmente da archiviare, con quella "falsa" partenza e una serie di sorpassi oltre il regolamento. Poi il trittico di vittorie di Austin, Jerez e Le Mans hanno rispolverato la memoria e ricordato a tutti chi fosse il vero campione. Qui è stato il primo segreto dell'ultimo trionfo iridato. Infine il trionfo in Thailandia, su un tracciato che sembrava favorevole alle Ducati, ha dato il colpo di grazia ad un Mondiale già scritto prima della pausa estiva. Eppure Marc Marquez ha commesso anche qualche errore, imperdonabili ma costruttivi, perché c'è sempre da imparare. Il primo al Mugello, quando nel corso del quarto giro è caduto in curva 10 per un'errata scelta di traiettoria. Il secondo errore madornale è andato in scena a Valencia, quando all'ultimo istante ha scelto di montare la gomma media contro il parere del suo staff tecnico.

Dagli errori si forgiano i grandi campioni, a confermarlo sono non solo i risultati, ma anche il suo atteggiamento in pista. Sembrano ormai un ricordo quegli atteggiamenti estremi del 2015, quando pur di vincere ha collezionato una serie di errori che hanno compromesso l'unico titolo MotoGP non conquistato. Marc Marquez ha imparato a gestire l'euforia, a domare lo stress, ad accontentarsi nei weekend più difficili, senza però perdere quella continua ricerca del limite che rappresenta un istintivo e talentuoso segreto del successo.

Getty Images

MotoGP, Marquez: "Vorrei l'esperienza di Valentino"

Si impara dagli errori, ma anche dai rivali e dal compagno di box. Una volta tornati a casa si guardano e riguardano le gare per migliorarsi, studiare i dettagli, il modo di guidare degli avversari. Il Cabroncito non ha mai nascosto di aver metabolizzato alcuni input da Andrea Dovizioso. Del resto per battere il tuo avversario bisogna conoscerlo fino in fondo.

Vorrei l'esperienza di Valentino. Nei week-end sembra in difficoltà, ma la domenica ha sempre qualcosa in più e non so da dove lo tira fuori. Di Dovizioso vorrei la sua guida pulita e precisa - ha ammesso in un'intervista a Sky Sport MotoGP -. Di Lorenzo la sua velocità in ingresso curva.

Dal prossimo anno si apre una nuova ed entusiasmante pagina di storia del Motomondiale, con due pluricampioni che condivideranno il medesimo box Repsol Honda. Nei test invernali di Valencia e Jerez pochi gli scambi di informazione all'interno del paddock, ma si sono ritrovati in aeroporto per salire sullo stesso aereo che da Jerez portava a Barcellona. Entrambi sono d'accordo sulla linea da seguire nell'evoluzione della RC213V e questo è un primo buon segnale di pacifica convivenza. Molto dipenderà dai risultati e dal livello di competizione di Jorge, ma c'è sempre da guadagnare quando arriva un pilota del suo calibro, soprattutto se si lascia alle spalle un'esperienza biennale in Ducati.

Può svelare qualche segreto Ducati a livello tecnico, è una delle moto più competitive in griglia. Quando arriva un nuovo compagno da un altro team questo è un vantaggio. Ducati ha sempre dimostrato di essere un passo avanti sull'aerodinamica.

Non sarà un rapporto astioso a mo' di Prost-Senna, a priori c'è la volontà di creare un'atmosfera distesa e diplomatica, anche se in caso di testa a testa sarà difficile immaginare uno scenario conviviale.

In pista non ci sono amici, ma fuori dalla pista sarà un rapporto professionale. Con Pedrosa c'era un buonissimo rapporto, eppure nel 2013 e 2014 abbiamo litigato un po' perché il livello di competizione era molto simile. Ma una volta fuori dalla pista ci deve essere un buon rapporto.

Estos tres ya han hecho el aperitivo, granizado de barro jajajaj..

Ponts - Moto Club Segre

MX1 - P.2 #jl20martinez

MX2 - P.2 #raulsanchez5

MX2 - P.3 @alexmarquez73 pic.twitter.com/llwAlnCyr7 — Marc Márquez (@marcmarquez93) December 16, 2018

Marc Marquez e il sogno nel cassetto

La stagione 2019 riserverà molte sorprese non solo per le novità nel box Honda. Si attende la riscossa delle Yamaha dopo due anni alle prese con difficoltà tecniche, la sete di rivincita della Ducati di Andrea Dovizioso, con un Danilo Petrucci in costante crescita. Ma ci saranno anche giovani arrembanti che desiderano assaltare il podio. E poi lui, Marc Marquez, alla ricerca dell'ottavo titolo in carriera.

La sorpresa sarà Francesco Bagnaia, sarà veloce, ma non so se da subito. Le Ducati saranno competitive, anche le Yamaha e Lorenzo, ma attenzione alle Suzuki, specie ad Alex Rins. Io a 15 titoli come Agostini? Nessun pilota arriverà a lui, un giorno arriverà un giovane più forte di me, la vita va così.

Occhi puntati anche sulla classe Moto2 dove c'è suo fratello minore. Il campione di Cervera non ha mai nascosto di avere un sogno nel cassetto: portare Alex in MotoGP e sfidarlo in gara. Ma la sfida si preannuncia agguerrita e, ironia della sorte, si pronostica una sfida contro il fratello di Valentino Rossi.